В ДНР дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
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«Предварительная квалификация — умышленное убийство. Выйдет ли квалификация на теракт или на нарушение правил и обычаев ведения войны, следствие покажет», — цитирует РИА Новости начальника отдела ГП ДНР по взаимодействию со СМИ Владислава Седнева.
Отмечается, что окончательная квалификация дела будет в обвинительном заключении.
Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе.
Указом президента России фотокорреспондент был посмертно награждён орденом Мужества.
В августе 2018 года глава Международной федерации журналистов прокомментировал ситуацию с расследованием гибели Стенина.