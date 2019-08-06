В ДНР дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство

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Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики предварительно квалифицировала дело о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014 года как умышленное убийство.
В ДНР дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
  • © AFP

«Предварительная квалификация — умышленное убийство. Выйдет ли квалификация на теракт или на нарушение правил и обычаев ведения войны, следствие покажет», — цитирует РИА Новости начальника отдела ГП ДНР по взаимодействию со СМИ Владислава Седнева. 

Отмечается, что окончательная квалификация дела будет в обвинительном заключении.

Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе.

Указом президента России фотокорреспондент был посмертно награждён орденом Мужества. 

В августе 2018 года глава Международной федерации журналистов прокомментировал ситуацию с расследованием гибели Стенина. 

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