В ДНР дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики предварительно квалифицировала дело о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014 года как умышленное убийство.

«Предварительная квалификация — умышленное убийство. Выйдет ли квалификация на теракт или на нарушение правил и обычаев ведения войны, следствие покажет», — цитирует РИА Новости начальника отдела ГП ДНР по взаимодействию со СМИ Владислава Седнева.

Отмечается, что окончательная квалификация дела будет в обвинительном заключении.

Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе.

Указом президента России фотокорреспондент был посмертно награждён орденом Мужества.

В августе 2018 года глава Международной федерации журналистов прокомментировал ситуацию с расследованием гибели Стенина.