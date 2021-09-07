Глава МИД Украины назвал военную помощь США сигналом для России
- Reuters
«Тот факт, что именно к визиту (Зеленского. — RT) США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины, — это тоже сигнал России», — сказал министр.
По его словам, об этом кулуарно говорили делегации и американские партнёры.
Кулеба также высказал мнение, что Москву «беспокоит всё, что делает Украину сильнее».
Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи Киеву будет включать в себя оборонительные вооружения поражающего действия.