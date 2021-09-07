Глава МИД Украины назвал военную помощь США сигналом для России

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Увеличение военной помощи Украине от Соединённых Штатов — это сигнал для России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.
Глава МИД Украины назвал военную помощь США сигналом для России
  • Reuters

«Тот факт, что именно к визиту (Зеленского. — RT) США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины, — это тоже сигнал России», — сказал министр.

По его словам, об этом кулуарно говорили делегации и американские партнёры.

Кулеба также высказал мнение, что Москву «беспокоит всё, что делает Украину сильнее».

Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи Киеву будет включать в себя оборонительные вооружения поражающего действия.

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