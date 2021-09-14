«Гарантируют своё пребывание у власти»: почему руководство Украины не решает вопрос радикального национализма

Рост русофобских настроений на Украине привёл к появлению большого количества радикалов, готовых спровоцировать конфликт с властью. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин. По его словам, в стране есть тысячи «горячих голов», которые могут пойти на штурм парламента. Эксперты отмечают, что администрация Владимира Зеленского не решает этот вопрос, так как хочет использовать националистов в борьбе против инакомыслящих и политических противников.

На Украине есть большое число радикалов, способных спровоцировать конфликт с властью. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин. По его словам, увеличение числа националистов произошло на фоне роста русофобских настроений.

«В общество уже так глубоко вогнали вирус национализма и русофобии, что сейчас может найтись несколько сотен или десятков тысяч горячих голов, которые реально пойдут на штурм парламента, если не будет жёсткой позиции со стороны Запада», — отметил Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».

Депутат отметил, что власти усугубляют ситуацию, продвигая реваншизм среди ветеранов боевых действий и других слоёв населения.

«Они сами создали это «Общество ветеранов» и так далее. Вместо того чтобы помогать людям преодолевать посттравматический синдром, постоянно его нагнетают, раскручивают: «Вы герои войны, мы ещё победим, пройдём парадом по Донецку». Вместо того чтобы объяснять: «У вас сын погиб. Вы хотите, чтобы погиб ещё один? Давайте договариваться». Вместо того чтобы эту больную рану постепенно лечить, они постоянно сыплют соль», — подчеркнул Волошин.

Стоит отметить, что Волошин уже не первый раз привлекает внимание к проблеме русофобии на Украине. Так, в августе он заявил, что эти взгляды прочно укоренились в обществе.

«На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам «вернут» Крым, ещё и Кубань подарят, они всё равно будут её ненавидеть», — сказал депутат в эфире канала NewsOne.

Волошин также заявил о наличии открытых русофобов в рядах политической элиты Украины, приведя в пример главу МИД Дмитрия Кулебу и украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко.

Радикальный вектор

Украинские радикальные националисты последовательно проводят различные акции, направленные против русского языка, культуры и в целом против всего, что связано с Россией.

Так, в январе 2020 года в Харькове группа радикалов напала на участников митинга против дискриминации русского языка. Митингующие требовали сохранить за жителями региона право на использование русского языка, которое ограничивалось новыми законами о государственном языке и образовании.

«Националисты пришли сорвать наше мероприятие... Распылили слезоточивый газ, я был в больнице, промыл глаза. Один сотрудник полиции попал в больницу с ожогом глаз, а также несколько сотрудников телеканалов», — сообщил один из организаторов митинга, член политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик.

Столкновения праворадикалов с полицией в Киеве

© REUTERS/Gleb Garanich

Местные СМИ отмечали, что среди радикалов были молодые люди с нашивками «Национальных дружин» и «Правого сектора»* на одежде.

В марте этого года во Львове националисты избили уличных музыкантов за исполнение песни на русском языке. СМИ сообщали, что нападавшие могли быть членами молодёжного движения «Сокол», которое является дочерней организацией националистической партии «Свобода».

В апреле радикалы заблокировали центральный вход на территорию посольства России в Киеве, развернули плакаты с оскорблениями, а также с помощью лазерной установки проецировали на фасад здания надписи с использованием нецензурной лексики. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала инцидент «очередной русофобской вылазкой». Российское внешнеполитическое ведомство направило в МИД Украины ноту протеста с требованием провести тщательное расследование этого случая, сообщила Захарова.

Подобная акция была проведена и в конце мая. Радикалы снова заблокировали центральный вход в здание российской дипмиссии, а также озвучивали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства. После этого временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен протест.

В июне националисты во Львове помешали сотрудникам консульства РФ возложить цветы к памятнику Александру Пушкину по случаю 222-й годовщины со дня его рождения. Радикалы оттеснили дипломатов к машине, сломали букет цветов и вынудили их уехать. Присутствовавшие на месте полицейские в происходящее не вмешались. После инцидента посольство России подало ноту протеста в МИД Украины.

При этом, как отмечают эксперты, чувствуя свою безнаказанность, националисты уже не только открыто выступают с русофобскими акциями, но и бросают вызов власти.

В качестве примера аналитики привели события марта 2021 года, когда участники протестной акции националистов прошли к офису президента, разбили окна на первом этаже здания и попытались поджечь входные двери. Так они выразили поддержку бывшему руководителю одесского отделения «Правого сектора» Сергею Стерненко, приговорённому к семилетнему тюремному сроку за похищение человека и разбой. Находящиеся рядом сотрудники полиции в происходящее не вмешивались. После этого в начале апреля Стерненко был выпущен из СИЗО и отправлен под домашний арест до рассмотрения апелляции.

Ранее, в сентябре 2020 года, националисты, выступавшие против совместного с ОБСЕ инспектирования проблемного участка в Донбассе, также устроили акции протеста у офиса президента в Киеве и резиденции Зеленского.

Также по теме Восточный отток: как отъезд трудоспособного населения может сказаться на будущем Украины Советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский заявил, что через 10—15 лет дефолты в стране...

Источник RT в украинском МВД отмечает, что Владимир Зеленский пока не рискует вводить какие-либо санкции против радикалов.

«Я думаю, его окружение все ещё надеется использовать их по своему усмотрению. Фактически они рычаг давления для борьбы с инакомыслящими. Но всегда есть риск, что эти люди станут неуправляемыми, и это создаст проблемы для президента и всей страны», — рассказал функционер министерства.

В свою очередь собеседник RT в партии «Батькивщина» пояснил, что на деле многие националистические группировки являются частными армиями украинских олигархов, сформированными после событий 2014 года.

«Многие из них выглядят как националисты и готовы выполнять любые задания. Власть боится таких группировок, и чем дальше от Киева, тем лучше это видно. Причём эти люди не несут никакой ответственности за свои действия. А у властей нет политической воли и достаточной уверенности в своих силах, чтобы взять этих людей под контроль и жёстко наказывать за содеянное», — отметил представитель «Батькивщины».

Нежелание администрации Зеленского приструнить радикалов и националистов является препятствием на пути евроатлантических устремлений Киева, подчёркивает источник RT в президентской партии «Слуга народа».

«Не представляю, в какую Европу собралась Украина. Для этого нужно хотя бы навести порядок в стране. Любой человек в Киеве может собрать десяток друзей, вооружиться флагами, петардами и перекрыть Крещатик во благо очередной националистической идеи. Это хаос, а не демократия. Я уже не говорю о том, что эти люди не несут никакой ответственности за свои действия», — сказал политик.

Сигналы сверху

Эксперты отмечают, что русофобские настроения на Украине подпитываются и заявлениями первых лиц государства. Так, например, в начале августа президент Владимир Зеленский заявил, что жители Донбасса, считающие себя русскими, должны покинуть страну и уехать в РФ.

«Я считаю, что, если ты живёшь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое — нам в Россию, мы — русские», это большая ошибка — оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет», — заявил украинский лидер в интервью телеканалу «Дом».

Шествие националистов на Украине

© AP Photo/Efrem Lukatsky

Напомним, что о ведущей роли русофобии в украинском политическом дискурсе упомянул и президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Предпочитают эксплуатировать образ «жертвы внешней агрес­сии» и торговать русофобией. Устраивают крова­вые провокации в Донбассе. Словом, любыми способами привлекают к себе внимание внешних покровителей и хозяев», — написал Путин.

Украинские радикалы по-прежнему остаются политической силой, с которой приходится считаться властям страны, заявил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Радикалы выставляют себя якобы патриотами Украины и с помощью пропагандистских лозунгов стараются влиять на нынешнее киевское руководство», — рассказал эксперт.

Национализм и русофобия присутствуют на Украине не только на бытовом уровне, но и среди большинства политических сил, добавил Владимир Оленченко.

«Во власти достаточно много людей, которые разделяют эти идеи, тот же премьер-министр Шмыгаль — он выходец с Западной Украины, он никогда не отделял себя от украинского национализма», — подчеркнул Оленченко.

Также по теме «Преступный подход»: почему Зеленский призвал считающих себя русскими жителей Донбасса уехать в Россию Владимир Зеленский своим заявлением о Донбассе бросает в людей «камень раздора», полагает официальный представитель МИД России Мария...

В свою очередь украинский политолог Александр Семченко в разговоре с RT отметил, что опасность гражданского конфликта и конфликта с властью, спровоцированного радикалами, о котором говорил депутат Рады Волошин, существует.

«Но Волошин сместил акцент — вопрос не в реакции Запада, а в правоприменительной практике, которая сложилась на Уровне. Сейчас она такова, что правонарушения, которые совершаются этими товарищами, как правило, не преследуются по закону», — рассказал политолог.

Администрация Зеленского считает радикалов инструментом, с помощью которого власть может решать свои проблемы, добавил эксперт.

«Основная задача — разделить народ, не дать людям консолидироваться в борьбе с реальными проблемами. У администрации Зеленского есть силы решить этот вопрос, но зачем уничтожать то, при помощи чего они гарантируют своё пребывание у власти?» — заключил Александр Семченко.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).