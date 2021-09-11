Отрыв от реальности: зачем Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «с сожалением» относятся к высказываниям украинского лидера Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны между двумя странами. По его словам, в Москве не хотели бы предаваться подобным «апокалиптическим ожиданиям». Эксперты полагают, что провокационные выпады Зеленского прежде всего связаны с украинской внутриполитической повесткой и направлены на переключение внимания общества с актуальных проблем, которые нынешняя администрация не в состоянии решить.

В России критически отреагировали на слова украинского президента Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны между двумя странами. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что в Кремле «с сожалением» относятся к подобным заявлениям.

«Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», — так Песков ответил на вопрос журналиста, как в Москве рассматривают подобные заявления и видят ли в них опасность.

В пятницу, 10 сентября, выступая на форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве, Зеленский допустил вероятность войны двух стран: «Если будет мощная эскалация со стороны России — это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая вероятность есть. Считаю, что это будет самой большой ошибкой РФ, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Беларусью».

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Вместе с тем он обвинил Москву в нежелании завершить конфликт в Донбассе: «Россия не хочет быстро решить вопрос — завершить войну. Это моя проблема, как заставить их говорить о деоккупации наших территорий».

Комментируя слова украинского лидера, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала их нелогичными.

«Заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция. Набор не объединённых в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише», — написала дипломат в своём Telegram.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос, также скептически отреагировал на слова Зеленского, добавив, что подобные выпады не заслуживают внимания: «Моя реакция негативная. Я вижу здесь ещё отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоёвывать сердца своих избирателей, но это печально, если другого способа не осталось».

Принципиальная позиция

Стоит отметить, что в последнее время Владимир Зеленский неоднократно выступал с провокационными высказываниями в адрес России и русскоговорящих жителей востока Украины. Так, в начале августа президент заявил, что жители Донбасса, считающие себя русскими, должны покинуть страну и уехать в РФ.

«Я считаю, что, если ты живёшь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое — нам в Россию, мы — русские», это большая ошибка — оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет», — заявил украинский лидер в интервью телеканалу «Дом».

При этом он снова возложил ответственность за прекращение конфликта в Донбассе лично на Владимира Путина.

«Я считаю (и президент Российской Федерации знает моё мнение), что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живёт. И люди в Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями», — сказал Зеленский.

По его словам, Киев якобы предпринимал меры по деэскалации ситуации в регионе. Здесь Зеленский привёл в пример решение об открытии пунктов пропуска на линии разграничения, однако при этом он обвинил Москву в том, что они так и не заработали.

Вскоре украинский лидер сделал ещё один выпад в адрес Москвы, пригласив российскую сторону принять участие в работе «Крымской платформы».

«Если эта площадка настолько интересует её, то мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления её исторической и трагической ошибки», — цитирует Зеленского УНИАН.

Разрушенные дома на территории Донбасса

© AP Photo/Vitali Komar

Кроме того, президент Украины не оставляет попыток форсировать вступление Украины в НАТО, мотивируя это тем, что членство в альянсе якобы является единственным действенным способом завершить конфликт в Донбассе. Об этом он, в частности, заявил в апреле во время телефонного разговора с генсеком объединения Йенсом Столтенбергом.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ», — цитировала Зеленского его пресс-служба.

В ожидании встречи

В то же время, несмотря на провокационную риторику, Зеленский время от времени говорит о возможной встрече с Владимиром Путиным. И президент, и представители его администрации неоднократно высказывались относительно вероятных тем будущих переговоров. В РФ, в свою очередь, отмечают готовность российского лидера к такому саммиту, однако взаимной политической воли из Киева Москва не видит. Так, Дмитрий Песков 5 сентября сообщил, что украинская сторона настаивает на включении темы Крыма в повестку возможной встречи.

«Они не то что упирались — дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. Как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Крым с какой точки зрения? Явно не с той точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться — что называется, воз и ныне там», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Владимир Зеленский во время визита на позиции ВСУ в Донбассе

© Ukrainian Presidential Press Office via AP

В свою очередь, на форуме Ялтинской европейской стратегии после заявления о возможной полномасштабной войне с Россией, Зеленский в очередной раз заявил о своих ожиданиях «предметной» встречи с Путиным.

«Меня больше интересует, можем ли мы действительно предметно встретиться, не декларативно... а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в нормандском формате, потому что были результаты, всё-таки более 100 человек после этой встречи мы вернули домой», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Последнюю риторику Зеленского со скепсисом оценивают в политических кругах Украины. Собеседник RT из президентской партии «Слуга народа» считает, что громкие заявления провокационного толка в очередной раз свидетельствуют о том, что у украинского лидера нет политического опыта.

«Невозможно представить, чтобы президент любой европейской страны всерьёз рассуждал о возможной войне с соседом. Я думаю, западным партнёрам уже даже не смешно после очередного такого заявления», — говорит политик.

Источник RT в партии «Батькивщина» отмечает, что украинскому лидеру весьма импонируют разного рода публичные мероприятия и особенно форумы, которые становятся подходящей площадкой для провокационных заявлений.

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«Президенту нравится принимать участие в масштабных мероприятиях, приглашать туда иностранцев. При этом там он делает весьма странные заявления, которые не имеют ничего общего с реальностью. Но в любом случае это легче, чем заниматься реальными делами», — отметил депутат.

В свою очередь, собеседник RT в украинском кабмине отметил, что Зеленский, видимо, не сделал для себя никаких выводов из недавних событий в Афганистане, где американцы бросили своих местных союзников на произвол судьбы.

«На что может положиться Украина? На высказываемую Вашингтоном обеспокоенность или на $60 млн, которые американцы обещали предоставить стране? Я бы на месте Зеленского нашёл бы ветерана Второй мировой войны и спросил у него, что это такое — полномасштабная война», — подчеркнул спикер.

По мнению ряда политологов, эскалация конфликта в Донбассе могла бы пойти на руку администрации Зеленского, поскольку таким образом можно было бы отвлечь внимание украинцев от накопившихся внутренних проблем, решить которые президент и его команда не в состоянии.

«Для Зеленского война была бы выходом из сложившейся ситуации, ведь тогда не надо было бы заниматься спасением украинской экономики, решать социальные проблемы и другие вопросы», — пояснил в разговоре с RT политолог и экономист Александр Дудчак.

Пока же, по его словам, делая провокационные заявления, президент Украины пытается укрепить свои политические позиции в отсутствие реальных результатов.

«Киевские власти на протяжении последних семи лет заявляют о внешнем враге, с которым, по их мнению, они эффективно борются, чтобы оправдать все свои провалы. Зеленский лишь продолжает эту риторику, направленную на перекладывание ответственности за отсутствие прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе. В целом нынешние власти Украины не способны ни выполнить Минские соглашения, ни провести эффективные реформы, поэтому таким образом пытаются оправдать своё существование», — говорит Дудчак.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк также усматривает в словах украинского президента внутриполитическую подоплёку. Кроме того, в беседе с RT аналитик подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Запада тает, поэтому для Зеленского важно показать, что Киев якобы остался один на один с «российской агрессией» и является чуть ли не последним форпостом защиты Запада и западных ценностей.

«Это, конечно, сигнал, что необходимо больше поддерживать Украину и финансово, и дипломатически, и информационно, и, конечно, с помощью поставок вооружений», — констатировал Данюк.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский назвал заявление Зеленского «банальной пропагандой», которая способствует процессу милитаризации украинского общества, но принципиально ни на что не влияет.