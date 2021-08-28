«Не приблизит Украину к вступлению в ЕС и НАТО»: зачем Киеву новая стратегия внешней политики

В МИД Украины заявили, что важнейшим приоритетом внешнеполитической деятельности страны по-прежнему остаётся противодействие «российской агрессии». Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном после утверждения президентом Владимиром Зеленским стратегии украинской внешней политики Украины. Кроме того, согласно документу, Киев намерен прилагать усилия по «укреплению международного консенсуса о необходимости сохранения и усиления давления» на Россию. Однако, по мнению аналитиков, новая стратегия не поможет Украине добиться своих целей на международной арене, в том числе получить членство в ЕС и НАТО. Эксперты полагают, что документ — не более чем «имитация внешней политики».

В МИД Украины заявили, что важнейшим приоритетом внешнеполитической деятельности страны по-прежнему является противодействие «агрессии» со стороны России. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном после утверждения Владимиром Зеленским украинской стратегии внешней политики.

«Политико-дипломатическое противодействие российской агрессии остаётся самым важным приоритетом внешней политики Украины», — подчёркивается в сообщении.

Напомним, Киев обвиняет Москву в том, что она якобы является участницей внутриукраинского конфликта в Донбассе. Москва последовательно опровергает подобные заявления.

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В украинском МИД также отмечают, что стратегия направлена на защиту и продвижение интересов Украины в мире. По данным ведомства, она определяет цели, «географические и тематические приоритеты внешней политики на среднесрочную перспективу».

«Мы работаем над утверждением Украины как активного участника международной политики, создателя собственной и региональной безопасности благодаря новым альянсам, страны новых экономических возможностей», — приводит пресс-служба МИД слова главы ведомства Дмитрия Кулебы.

Детали новой стратегии





Напомним, 26 августа Владимир Зеленский одобрил новую стратегию внешней политики Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

«Цель внешнеполитической деятельности Украины — утверждение Украины в мире как сильного и авторитетного европейского государства, способного обеспечить благоприятные внешние условия для устойчивого развития и реализации своего потенциала, экономики и украинского общества», — говорится в документе.

При этом отмечается, что в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит «стратегический курс государства на получение полноправного членства» в ЕС и НАТО, закреплённый в Конституции страны.

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Кроме того, стратегия предполагает принятие мер «для укрепления позиций государства в регионе, усиления его роли как контрибутора евроатлантической безопасности». В этом контексте говорится также о расширении Киевом географии партнёрства в сфере безопасности и экономики, об активизации участия в деятельности международных организаций, создании новых региональных форматов международного сотрудничества.

Документ также определяет ряд приоритетных направлений внешней политики страны. Среди них — обеспечение суверенитета и территориальной целостности, а также противодействие «агрессии Российской Федерации». Стоит отметить, что слова о «российской агрессии» в разных вариациях упоминаются в украинской стратегии более 40 раз.

«Агрессивная политика Российской Федерации в отношении Украины имеет длительный и труднопрогнозируемый характер. Российская Федерация продолжает дестабилизировать Украину, стремится сдерживать её реформы и экономический рост, на постоянной основе пытается блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО», — говорится в документе.

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По мнению создателей документа, политика России якобы «является основной угрозой для Украины и Европы».

«Российская Федерация прилагает усилия для восстановления своей роли как глобального игрока путём политического, военного, экономического, информационного давления на государства и институты трансатлантического сообщества. Российская Федерация использует весь спектр инструментов гибридной агрессии с целью установить контроль над Украиной, нарушая её территориальную целостность», — утверждается в документе.

Авторы документа не обошли стороной и Соединённые Штаты, отведя им главную роль в «отражении агрессии» России.

«Соединённые Штаты Америки являются лидером в консолидации усилий международного сообщества по поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействию агрессии Российской Федерации, предоставлению помощи Украине в сферах безопасности, обороны и проведения реформ», — говорится в документе.

Как отмечается в стратегии, для восстановления территориальной целостности Украины её внешнеполитические усилия будут концентрироваться на ряде направлений. В частности, речь идёт об «укреплении международного консенсуса о необходимости сохранения и усиления политико-дипломатического и экономического давления на Российскую Федерацию», в том числе путём введения санкций, а также о «деоккупации» Крыма и Севастополя.

В документе также говорится о «наработке вместе с НАТО, её государствами-членами и Грузией инициатив по усилению присутствия сил альянса в Черноморском регионе».

«Имитация внешней политики»

Как отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов, новую стратегию внешней политики Украины, в которой все беды и проблемы объясняются исключительно «агрессией» России, «не следует считать осмысленным и серьёзным документом».

«Подобные стратегии создаются Киевом регулярно, но все они практически не содержат смысла. Новый документ в очередной раз доказывает, что внешнеполитический курс Украины определяется не ею, у неё его нет, зато есть необходимость противостояния пресловутой «агрессии» России, в чём заинтересованы другие игроки. Поэтому то, чем занимается Киев, не политика взаимоотношений с другими государствами, а лишь имитация внешней политики», — считает эксперт.

По мнению Асафова, тезис об укреплении позиций Украины в регионе, усилении её роли «как контрибутора евроатлантической безопасности», расширении географии безопасности и экономического партнёрства не выдерживает никакой критики.

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«Всё это звучит крайне смешно и говорит о том, что Киеву просто нужны любые поводы для запросов о финансовой помощи со стороны Запада, поскольку сама Украина давно не может самостоятельно обеспечить своё существование», — пояснил эксперт.

То же самое касается и намерений Киева активизировать своё участие в деятельности универсальных и региональных международных организаций, а также создавать новые региональные форматы международного сотрудничества, считает Асафов.

«Украина сама создаёт такие структуры, сама же в них и участвует, чтобы подчеркнуть антироссийский характер своей политики. Однако в таких образованиях и форматах очень мало смысла, что уже доказало проведение форума «Крымская платформа», в котором отказались принимать участие главы всех ведущих западных держав», — напомнил аналитик.

По словам источника RT в офисе президента Украины, появление новой стратегии связано с тем, что Киеву становится всё сложнее консолидировать страны ЕС в вопросе продления санкций против России.

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«Не секрет, что некоторые страны хотят снять с России санкции. Поэтому в ход идут все инструменты давления, и призывы привлечь Россию к ответственности звучат постоянно», — сказал он.

По словам директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, новая стратегия внешней политики Украины — вполне логичное продолжение антироссийской политики, которую проводит Киев.

«Те ключевые позиции, которые озвучивались в последние годы, теперь отражены в этом документе», — сказал он в разговоре с RT.

По мнению аналитика, создание данной стратегии — «своего рода пиар-акция действующих украинских властей, направленная на демонстрацию якобы эффективности их действий».

В свою очередь, источник RT в кабинете министров Украины мотивировал создание новой стратегии желанием Киева лишний раз напомнить западным партнёрам о своём желании стать членом ЕС и НАТО.

«Но можно хоть исписать призывами все заборы на границе с Евросоюзом, запустить рекламную кампанию возле главного офиса альянса, но это не даст результатов. Запад оценивает реальные достижения страны, а она ими не блещет», — сказал он.

Как сказал в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев, публикация Киевом новой стратегии с призывами к усилению международного давления на Россию, а также с многочисленными и ничем не подкреплёнными тезисами о «российской агрессии» в итоге ни к чему не приведёт.

«В документе нет ничего нового. Украинские власти, делающие акцент на его важности, в очередной раз врут собственному населению и мировому сообществу. Страна, которая ничего не решает, не может создать никаких исторических стратегий. Не говоря уже о том, что новый документ не приблизит Украину к вступлению в ЕС и НАТО — нищая страна с её проблемами в этих объединениях не нужна. По этой же причине Киеву не удастся получить и значительную финансовую помощь от Запада. Всё, чего может добиться Украина в перспективе, — это потерять ещё больше земель и государственности», — заключил эксперт.