«Бить в колокола»: каких результатов ждут украинские власти от «Крымской платформы»

В украинской столице стартует «Крымская платформа», организованная по инициативе президента Владимира Зеленского. Как считает киевское руководство, форум должен стать площадкой «для координации международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова». В Москве к этому мероприятию относятся негативно, напоминая, что Киев отказывается обсуждать реальные проблемы региона, вызванные водной и торговой блокадой со стороны Украины. На форум приехали делегаты от 44 стран и международных организаций, однако лидеры ведущих западных держав его проигнорировали. Как полагают эксперты, украинские власти пытаются «оживить крымскую тему», но интерес зарубежных государств к ней будет неизбежно угасать.

В понедельник, 23 августа, в Киеве начинает работу форум «Крымская платформа». Инициатором этого мероприятия был президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, он создал площадку «для координации международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова».

На сайте «Крымской платформы» говорится, что её деятельность направлена «на повышение эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма». Основными направлениями работы форума названы политика «непризнания попытки аннексии» полуострова, безопасность и свобода навигации, санкции, фиксация нарушений прав человека, экологические и экономические угрозы.

В преддверии форума в интервью изданию «Украинская правда» Зеленский заявил, что основная задача «Крымской платформы» — «бить в колокола». При этом украинский лидер заверил журналистов, что эта институциональная площадка будет работать не раз в год, а ежедневно и будет «каждую крымскую тему делать заострённой и актуальной».

«Пока Крым выглядит как авианосец. Это уже не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, сокращением коренного населения, уменьшением привлекательности: природной, экологической, туристической — любой», — сказал Зеленский.

В Москве неоднократно высказывали негативное отношение к «Крымской платформе». МИД РФ исходит из того, что проблемы полуострова действительно стоит обсуждать, однако в повестку дня подобных мероприятий должны быть включены вопросы восстановления водоснабжения республики, поставок электроэнергии, снятия Украиной торговой и транспортной блокады.

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Напомним, после присоединения полуострова к России Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, через которые поступала вода из Днепра. Тогда Украина обеспечивала до 85% потребностей региона в пресной воде. Украинская сторона обосновывает свои действия «милитаризацией» Крыма со стороны РФ. Между тем от дефицита воды страдает прежде всего гражданское население полуострова.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, организованная Украиной водная блокада Крыма нарушает европейские и международные конвенции, которые запрещают лишать мирных жителей доступа к источникам пресной воды.

Выступая 12 августа в арт-кластере «Таврида» в Судаке, глава МИД РФ заявил, что Киев пытается «всячески оскорбить свободные чувства и волеизъявление населения Крыма», и назвал шабашем инициированный Зеленским саммит.

«Через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа», где Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — подчеркнул Лавров.

«Нехитрый план»

Дата открытия «Крымской платформы» (23 августа) выбрана неслучайно, считают эксперты: 24-го числа Украина отмечает 30-летие независимости страны.

Как предположил в разговоре с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, Киев осознавал невозможность привлечения широкого круга иностранных гостей на другие, «более будничные» даты.

«Нехитрый план Киева состоял в том, чтобы не рисковать и перенести «съезд» этой «платформы» на день перед праздником 30-летия независимости. Таким образом Украина пыталась заманить как можно больше высокопоставленных чинов. Я думаю, что Киев предлагал им приехать буквально на сутки раньше торжеств и заодно как бы поучаствовать в «Крымской платформе», — рассуждает Ищенко.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

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По данным МИД Украины, в форуме примут участие делегаты от 44 стран и международных организаций (НАТО, Совет Европы, ГУАМ). Киев считает этот «съезд» учредительным и потому причисляет всех иностранных гостей к числу «основателей».

На уровне президентов будут представлены прибалтийские республики, Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия. При этом Грузия, Румыния, Хорватия и Швеция направили в Киев премьер-министров, а Швейцария и Чехия — спикеров парламентов.

Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония и Турция ограничились участием на уровне министров иностранных дел. От Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Мальты, Греции и Кипра будут присутствовать только послы.

Как отмечают эксперты, главной задачей украинской дипломатии было вовлечение в «Крымскую платформу» руководства США и лидеров стран Западной Европы. Однако этот план провалился.

Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 августа встретилась в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Спустя два дня она пообщалась в Киеве с Зеленским, но на форум не осталась.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине, помощник госсекретаря Джордж Кент сообщил, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не будут присутствовать на форуме.

На пресс-брифинге 19 августа Кулеба заявил, что от Соединённых Штатов на «Крымскую платформу» должен приехать министр транспорта Питер Буттиджич. Но днём позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что Вашингтон поменял своего делегата на форум.

В свою очередь, в Белом доме сообщили, что в саммите «Крымская платформа» будет участвовать министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Источник RT в офисе президента Украины объясняет отсутствие на форуме первых лиц ведущих западных государств их нежеланием обострять отношения с Москвой, а также занятостью в связи с захватом «Талибаном»* власти в Афганистане.

«Есть понимание, что Запад не хочет накалять ситуацию. К тому же на повестке дня, конечно же, Афганистан. Для проведения форума сейчас не самый удачный момент», — говорит он.

В свою очередь, источник RT в МИД Украины заявил, что в Киеве рассчитывают закрепить тему «деоккупации Крыма» в международной повестке дня, но в реальности осознают бесперспективность таких попыток.

«Сейчас собираются представители разных стран. Все расскажут о поддержке Украины, поднимется информационная волна, но никаких реальных изменений не произойдёт. Да и события в Афганистане показывают, какова реальная цена поддержки со стороны Запада», — сказал представитель МИД.

Здание МИД Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В действительности проведением «Крымской платформы» Украина прежде всего хочет напомнить США и ЕС о необходимости выделения дополнительной помощи для борьбы с «российской агрессией», считает источник RT в партии «Слуга народа».

«Крымская платформа — это пиар руководства страны, которое хочет напомнить Западу, как важно выделять военную технику или выписывать новый кредит. Я полагаю, что конкретных результатов от этого собрания ожидать не стоит — все соберутся, поговорят и разъедутся», — рассуждает собеседник RT.

«Потуги киевской дипломатии»

Как отметил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, уже сейчас уместно сделать вывод, что так называемый учредительный съезд «Крымской платформы» является «информационной пустышкой». По его мнению, ведущие западные государства устали от навязчивых попыток украинской дипломатии обратить на себя внимание.

«Украина явно ожидала поддержки «сильных партнёров», но они ограничились отправкой в лучшем случае министров. Очень болезненным для украинских властей, как я думаю, было то, что Меркель приехала в Киев накануне «платформы», но не осталась для участия в ней. Киев хотел организовать именно саммит, но смог собрать лишь высших руководителей стран, которые фактически ничего не решают», — констатировал Неменский.

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Эксперт полагает, что игнорированием «Крымской платформы» Запад посылает Украине сигнал о неготовности нести ответственность за те проблемы, с которыми она сталкивается.

«Потуги киевской дипломатии понятны. Они продиктованы безысходностью и желанием хоть как-то оживить крымскую тему на фоне позиции Москвы о том, что вопрос принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда. Я думаю, что следующий форум будет ещё менее представительным, чем нынешний», — прогнозирует Неменский.

Аналогичную точку зрения высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. В разговоре с RT он заявил, что для существования формата «Крымской платформы», который задуман в Киеве, нет предпосылок. По мнению эксперта, тема Крыма с точки зрения «деоккупации» лишена реального содержания.

«Да, пока ещё силён карнавал ненависти к России. Украина пытается им воспользоваться и переложить ответственность за ситуацию с полуостровом на другие государства. Однако тема Крыма для западных стран далека, и её значение будет неизбежно уменьшаться. Этот форум и другие подобные мероприятия, которые, видимо, будет организовывать Киев, могут быть наполнены не сутью, а только пропагандистскими лозунгами», — подытожил Суздальцев.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.