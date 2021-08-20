«Экспроприация частной собственности»: как Киев собирается принудительно отчуждать приграничные участки земли

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО, предусматривающего в том числе принудительное отчуждение земли и недвижимости в 30—50 м от границы с последующей передачей их Госпогранслужбе. В документе от правительства и местных властей требуется в течение шести месяцев провести инвентаризацию таких участков и определить их владельцев. По мнению экспертов, меры Киева можно расценивать как попытку оказать давление на Россию, однако на деле нововведения обернутся ущемлением прав украинских граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), предусматривающего в том числе принудительное отчуждение приграничных участков земли и недвижимости с последующей передачей их Госпогранслужбе страны. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса украинского лидера.

«Принять меры по принудительному отчуждению с целью дальнейшей передачи в постоянное пользование военным частям Государственной пограничной службы Украины земельных участков (или их частей) и размещённых на них объектов недвижимого имущества (или их частей), находящихся в собственности юридических и физических лиц и расположенных в пределах земельных участков шириной 30—50 м вдоль линии государственной границы на суше, на берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоёма, в случае недостижения согласия с владельцами указанных земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества по их выкупу», — говорится в указе.

Уточнятся также, что правительству Украины поручено совместно с органами местного самоуправления в течение полугода провести инвентаризацию этих земельных участков, а также определить владельцев и пользователей данных территорий, целевое назначение и формы собственности.

Также по теме «Состояние политической среды»: почему на Украине заговорили о разделе страны Украину готовят к глобальному гражданскому противостоянию, вслед за которым может произойти раздел страны. Об этом сообщил бывший...

Кроме того, в указе говорится, что кабмину требуется разработать с участием местных властей и утвердить государственную целевую программу обустройства госграницы, предусмотрев в бюджете страны необходимые расходы на реализацию инициативы.

Как уточняется, речь, в частности, идёт о «завершении договорно-правового оформления государственной границы» и её обустройстве, установке пограничных знаков и просек, строительстве инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений и коммуникаций Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, говорится о необходимости укрепления берегов украинской части пограничных водных объектов, возвращения их русла «в исходное положение согласно документам, указанным в международных договорах о режиме государственной границы, и обеспечения стабильности линии государственной границы Украины, проходящей по реке (ручью), озеру или иному водоёму».

Кроме того, ряд пунктов из поручений правительству имеют обозначение «секретно».

При этом необходимость перечисленных в указе мер объясняется угрозами нацбезопасности Украины в сфере защиты госграницы, связанными «с незавершённостью её договорно-правового оформления, ненадлежащим обустройством пограничной инфраструктуры и содержанием государственной границы».

На заседании СНБО

© Пресс-служба президента Украины

Как поясняется в тексте документа, он направлен на выполнение задач, определённых Стратегией национальной безопасности Украины (утверждена Зеленским в сентябре 2020 года), «по развитию и совершенствованию общегосударственной системы защиты государственной границы, в частности имплементации европейских стандартов приграничной безопасности, скоординированной деятельности государственных органов Украины и воинских формирований для системного развития интегрированного управления границами».

Зеленский о госграницах

Напомним, вопрос о государственных границах и обеспечении их безопасности поднимался Киевом и ранее.

Так, в конце июля во время выездного заседания СНБО Владимир Зеленский заявил, что все границы страны должны соответствовать определённым требованиям.

Также по теме «Распродать до последней сотки»: как продвигается земельная реформа на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный закон №2194 о передаче сельхозугодий под контроль территориальных общин. В...

Тему государственных границ Зеленский поднимал и осенью прошлого года. В октябре 2020-го он заявил, что благодаря усилиям украинской разведки Киев «знает о планах врага, в частности о готовящихся провокациях на государственной границе Украины и о попытках её нарушения».

Во время своей поездки на восток страны в ноябре прошлого года Зеленский заявил, что нужно многое сделать для модернизации границ Украины, обеспечения их всеми техническими и информационными инструментами «для защиты от врага».

«Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояние, которое продолжается, создаёт особые угрозы. И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам», — приводит офис украинского лидера его слова.

Зеленский также утверждал, что Украина возобновит контроль над участком границы «в Донецкой и Луганской областях в полном объёме».

«Это необходимая предпосылка для безопасности развёртывания последующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске. Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью», — сказал он, призвав Госпогранслужбу «готовиться к этому дню».

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Stefanie Loos

«Не даст никакого результата»

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, меры Киева по принудительному отчуждению приграничных участков земли с последующей передачей их Госпогранслужбе Украины, а также другие нововведения можно расценивать как попытку оказать давление на Россию.

«Это говорит о проявлении некой враждебности в действиях Киева по отношению к РФ. Понятно, что Украина граничит и с другими странами, но в решении СНБО говорится об угрозах, к которым Киев традиционно причисляет Москву. К тому же передача приграничных участков земли и недвижимости Госпогранслужбе очень напоминает меры в рамках военных приготовлений. И всё это на фоне того, что Киев намеренно подпитывает в обществе формирование образа России как врага, пытается нагнетать обстановку», — констатировал эксперт.

Как заявил источник RT в Министерстве обороны Украины, за счёт «чётких границ» Киев хочет бороться с контрабандой, а также «усилить давление на противников».

«Мы демонстрируем, что это наша территория и мы намерены её защищать. Законы позволяют конфисковать имущество населения и юридических лиц в пользу государства, так что с этим проблем не будет», — сказал он.

Также по теме «Новые способы дискриминации»: к чему может привести принятие закона «О коренных народах Украины» Россия заявила в ПАСЕ протест из-за принятого Верховной радой закона «О коренных народах Украины», который не содержит упоминания о...

Однако на деле подобные нововведения обернутся не чем иным, как попранием интересов украинских граждан, уверен Шаповалов.

«Ведь речь идёт о том, что для каких-то мифических целей, которые не проистекают из национальных интересов украинского народа, Зеленский фактически идёт на экспроприацию частной собственности граждан, притом что население и так находится, мягко говоря, не в очень благоприятной социально-экономической ситуации. Это крайне сомнительные по своим целям и по своему правовому сопровождению меры», — сообщил аналитик.

При этом украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник не исключил в комментарии RT, что такие новшества приведут Киев к конфликтам с собственным населением, поскольку частная собственность у людей может быть отобрана.

«Это чревато оживлением такого рода конфликтных ситуаций. Поэтому очень важно, чтобы компенсации для частых собственников за земельные или имущественные активы были рыночными», — сказал он.

В свою очередь, источник RT в ВСУ заявил, что компенсация за эти участки земли украинцам «будет копеечной».

«Построить стену вдоль границы с Россией и Беларусью невозможно, это огромные средства, которых у Украины нет. Что случилось с сеткой-рабицей, которая не защищает границу даже от диких животных, мы все видели. Так что всё закончится установкой столбиков, из-за которых людей лишат их имущества», — отметил собеседник RT.

На территории отдела пограничной службы «Павловичи»

РИА Новости

В свою очередь, источник RT в партии «Слуга народа» обратил внимание на плачевное состояние, в котором находятся, в частности, пункты пропуска через госграницу Украины.

«О том, в какую страну ты попал, сразу понятно на пункте пропуска через государственную границу Украины. Дороги в ямах, условий нет никаких — власти не смогли отремонтировать их даже на деньги европейцев. Что в этой ситуации говорить обо всей границе? Пограничники не могут остановить контрабанду сигарет, которая идёт с Украины в страны ЕС. И столбики, сетки тут не помогают. Так что это очередная пиар-кампания чиновников, которая не даст никакого результата», — заявил он.

Что касается участка российско-украинской границы, находящейся под контролем самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), то, по мнению аналитиков, Киев рано или поздно может потребовать к ней доступ.

«Украинские власти скажут, что поскольку они не контролируют большой кусок границы, они требуют, чтобы их туда пропустили. Понятно, что никто этого делать не будет, так как украинские власти не выполнили условия Минских соглашений. Однако для Киева это станет ещё одним поводом для нападок на ЛНР и ДНР», — резюмировал в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.