Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении приграничных участков земли

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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о принудительном отчуждении земельных участков шириной 30—50 м вдоль украинской границы с последующей передачей их пограничникам.
Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении приграничных участков земли
  • AFP

Документ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 г. «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы», — говорится в указе.

Кабмину поручено принять меры по выкупу или принудительному отчуждению земельных участков или их частей и размещённых на них объектов, которые находятся в «пределах земельных участков шириной 30—50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоёма».

В течение полугода правительство должно провести инвентаризацию таких земельных участков и определить их владельцев.

В апреле Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

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