Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении приграничных участков земли
- AFP
Документ опубликован на сайте главы государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 г. «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы», — говорится в указе.
Кабмину поручено принять меры по выкупу или принудительному отчуждению земельных участков или их частей и размещённых на них объектов, которые находятся в «пределах земельных участков шириной 30—50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоёма».
В течение полугода правительство должно провести инвентаризацию таких земельных участков и определить их владельцев.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.