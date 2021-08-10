гражданин Украины не может оформить гражданство РФ из-за опасений депортации

Житель Москвы, 46-летний Андрей К., обратился в проект «Не один на один» с просьбой помочь ему урегулировать правовой статус и получить российское гражданство. Десять лет назад мужчина переехал из Украины в Россию, оформил разрешение на временное проживание, но, когда срок действия документа истёк, он не успел подать заявление на вид на жительство, и с тех пор никак не может легализоваться. Андрей признаётся, что длительное время у него не было финансовой возможности, чтобы заниматься этим вопросом. Кроме того, он боялся, что из-за нарушения миграционного режима его депортируют на Украину. Как пояснили RT в МВД, на данный момент иностранцы, находящиеся в России незаконно, могут подать заявление на урегулирование своего правового положения. При этом к ним не будут применяться такие меры административного воздействия, как выдворение и депортация.

РИА Новости

Андрей К. родился в ГДР, куда его отца направили служить из Ростовской области.

«Отец был военным и каждые пять лет мы переезжали с ним из города в город, — вспоминает Андрей. — Киев был его последним местом службы, там мы остались на постоянное место жительства».

В Киеве Андрей окончил школу и поступил в военный вуз. По окончании учебного заведения ему была присвоена квалификация офицер войскового управления тактического уровня. После обучения он служил в армии два года, но затем ушёл работать в коммерческие структуры.

«В Россию я переехал в 2011 году — нашёл жену, — рассказывает Андрей. — Мы с ней были знакомы с детства — учились в одной школе в ГДР в параллельных классах. Общались, была детская симпатия. Потом мы надолго потерялись. Её семья переехала жить в Москву. Я её нашёл, написал. Первое время мы ездили друг к другу, а потом решили жить в России. И правильно решили, потому что после 2014 года всё равно пришлось бы бежать с Украины в любом случае».

Приходили повестки

По словам Андрея, по приезде в Россию он занялся бизнесом, получил разрешение на временное проживание (РВП). Однако вскоре его компания обанкротилась. Из-за долгов семье пришлось продать квартиру и машину. В это же время у него подошёл срок подачи документов на вид на жительство, но денег на подготовку всех необходимых справок не было, подтвердить доход он тоже не мог.

«У меня не было денег даже до границы доехать, чтобы сделать очередной переход», — признаётся мужчина.

После окончания срока действия РВП Андрей смог оформить трудовой патент на год, но средств на его продление уже не было.

Четыре года он находится на территории России нелегально и боится депортации на Украину.

«В какой-то момент я не успел по срокам сделать въезд-выезд и когда стал читать закон, понял, что, если сейчас сунусь на границу или в миграционное ведомство, меня могут выдворить или депортировать ещё и с запретом на въезд», — объясняет Андрей.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что он служил в украинской армии и является офицером запаса.

«После начала боевых действий мне приходили повестки. В дистанционном режиме я отовсюду выписался, переписал всё имущество на родителей, чтобы их из-за меня там не трогали и всё это время под страхом выдворения я ищу возможности стать гражданином РФ», — поясняет он.

После начала пандемии Андрей попытался урегулировать свой правовой статус в рамках указов президента РФ, касающихся иностранных граждан, находящихся в России незаконно в период пандемии коронавируса.

Однако в многофункциональном центре (МФЦ) одного из районов города Москвы помочь ему не смогли.

«Я ездил туда сдаваться трижды, — говорит Андрей. — Документы у меня там не приняли. Сказали, что это не к ним, а в отдел полиции и в суд. Я не рискнул туда идти, потому как не знаю, чем мне грозит моё длительное незаконное пребывание в России. Давно уже хотел написать к вам в проект, но тоже не решался. Сейчас это уже жест отчаяния. Я очень хочу легализоваться, получить гражданство, жить здесь и работать».

Решение вопроса по существу

RT направил запрос в МВД с просьбой разъяснить действующий порядок урегулирования правового положения для иностранных граждан.

В МВД подтвердили, что Андрей К. на данный момент не состоит на учёте по месту пребывания и находится в России незаконно.

При этом на основании пункта «б» части 2 Указа Президента РФ от 15 июня 2021 года №364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Россию до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания (проживания) в РФ, вправе до 30 сентября 2021 года включительно обратиться в территориальные органы МВД с составленным в произвольной форме заявлением об урегулировании их правового положения, либо выехать за пределы РФ.

Вместе с тем, согласно пункту «а» данной части указа установлено, что до 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, не принимаются решения об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству решения о запрете въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ.

После урегулирования своего положения на территории РФ Андрей сможет обратиться с заявлением о выдаче разрешительных документов.

В связи с вступившими 1 июля 2021 г. изменениями в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан» граждане Украины могут обратиться с заявлением о выдаче РВП без учёта квоты. У Андрея также есть право на упрощённый порядок получения российского гражданства в статусе носителя русского языка, так как его отец является уроженцем Ростовской области.

По закону иностранные граждане или лица без гражданства, владеющие русским языком, могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по восходящей линии проживают или проживали на территории Российской империи или СССР в пределах госграницы РФ. Признание иностранного гражданина носителем русского языка даёт право на обращение с заявлением о выдаче ВНЖ минуя стадию получения РВП и в дальнейшем с заявлением о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке.

«Таким образом, для решения вопроса по существу данному гражданину необходимо обратиться в территориальный орган МВД России по месту пребывания», — сказали в ведомстве.