На Украине назвали условие возобновления поставок воды в Крым

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Восстановление поставок воды из Днепра в Крым станет возможно только после его «демилитаризации и деоккупации», заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
На Украине назвали условие возобновления поставок воды в Крым
  • РИА Новости

«Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации», — приводит слова Николенко РИА Новости.

Как он добавил, водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. 

Николенко заметил, что теперь Россия должна заниматься проблемой поставок воды в Крым «в соответствии с нормами международного права».

17 мая глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о планах строительства новых водохранилищ в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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