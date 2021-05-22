На Украине назвали условие возобновления поставок воды в Крым

Восстановление поставок воды из Днепра в Крым станет возможно только после его «демилитаризации и деоккупации», заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации», — приводит слова Николенко РИА Новости.

Как он добавил, водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно.

Николенко заметил, что теперь Россия должна заниматься проблемой поставок воды в Крым «в соответствии с нормами международного права».

17 мая глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о планах строительства новых водохранилищ в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.