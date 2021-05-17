Аксёнов рассказал о планах строительства новых водохранилищ в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Миллет» заявил, что для нужд Симферополя и Алушты могут построить два дополнительных водохранилища.

«Скорее всего, будут построены дополнительные водохранилища в Симферополе на 15 млн кубометров и в Алуште на 8 млн кубометров», — приводит его слова «Крыминформ».

По его словам, будет подготовлено технико-экономическое обоснование.

Первый замминистра ЖКХ Крыма Максим Новик заявил, что традиционные еженедельные брифинги представителей властей по ситуации с водоснабжением в регионе прекращаются ввиду стабилизации обстановки.