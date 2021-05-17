В Крыму сообщили о прекращении еженедельных брифингов по ситуации с водоснабжением
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Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«Ситуация с водоснабжением Симферополя, Ялты и Алушты остаётся стабильной, управляемой. В связи с этим принято решение о прекращении проведения наших брифингов. При этом все горячие линии и социальные сети будут работать в том же режиме круглосуточно, как это было ранее», — сказал Новик.
По словам замминистра, запасы воды, которые удалось накопить зимой и весной, позволили увеличить суточные объёмы подачи воды в Симферополе и Ялте.
Ранее сообщалось, что в Крыму назвали ущерб туристическому сектору от водной блокады.