В Крыму сообщили о прекращении еженедельных брифингов по ситуации с водоснабжением

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Первый замминистра ЖКХ Крыма Максим Новик заявил, что традиционные еженедельные брифинги представителей властей по ситуации с водоснабжением в регионе прекращаются ввиду стабилизации обстановки.
В Крыму сообщили о прекращении еженедельных брифингов по ситуации с водоснабжением
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Ситуация с водоснабжением Симферополя, Ялты и Алушты остаётся стабильной, управляемой. В связи с этим принято решение о прекращении проведения наших брифингов. При этом все горячие линии и социальные сети будут работать в том же режиме круглосуточно, как это было ранее», — сказал Новик.

По словам замминистра, запасы воды, которые удалось накопить зимой и весной, позволили увеличить суточные объёмы подачи воды в Симферополе и Ялте.

Ранее сообщалось, что в Крыму назвали ущерб туристическому сектору от водной блокады.

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