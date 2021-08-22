Зеленский назвал приоритетную тему переговоров с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какая тема его переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель была приоритетной.

«Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был вопрос мирного урегулирования в Донбассе. Важно, чтобы в рамках нормандского формата была консолидированная позиция по плану мирного урегулирования, которая должна основываться на кластерах», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление президент Украины сделал во время совместного брифинга с канцлером Германии по итогам переговоров в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель.