В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель

В Киеве начались переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

«В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится на Украине с визитом», — говорится в сообщении.

Ожидается, что после переговоров лидеры двух стран в формате «один на один» проведут встречу с представителями СМИ, а после продолжат беседу в расширенном формате.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Меркель 22 августа посетит Киев, где намерена встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.