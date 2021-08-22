В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель
- Reuters
«В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится на Украине с визитом», — говорится в сообщении.
Ожидается, что после переговоров лидеры двух стран в формате «один на один» проведут встречу с представителями СМИ, а после продолжат беседу в расширенном формате.
Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Меркель 22 августа посетит Киев, где намерена встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.