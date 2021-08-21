«Безнадёжное мероприятие»: почему Киеву не удалось привлечь на саммит «Крымская платформа» глав ведущих стран Запада

Президент США Джо Байден не будет участвовать в саммите «Крымская платформа» — в Киев отправится делегация во главе с министром энергетики, сообщили в Белом доме. Ранее украинский МИД заявлял, что принять участие в форуме согласились 44 страны и международные организации. При этом только 14 из них, включая страны Балтии, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Молдавию, Грузию, Словению, Хорватию, Швецию и Финляндию, будут представлять главы государств и правительств. От лица руководства ЕС выступит председатель Евросовета Шарль Мишель. Большинство же участников направят на саммит чиновников более низкого ранга. Как отметили источники и опрошенные RT эксперты, Киев рассчитывал на более высокий уровень делегаций ведущих западных стран, однако для них украинский вопрос и тема Крыма — «не приоритетное направление».

Вашингтон направит в Киев на саммит «Крымская платформа» делегацию, которую возглавит министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент США Джозеф Байден объявил, что 23—24 августа 2021 года с визитом в Киев отправится президентская делегация. Она примет участие в саммите «Крымская платформа» и мероприятиях, посвящённых 30-й годовщине независимости (Украины. — RT). Возглавит делегацию министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм», — говорится в пресс-релизе.

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В делегацию также войдут временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин и помощник секретаря по международным делам Минэнергетики США Эндрю Лайт.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Мустафа Джемилев заявил, что в дипломатических кругах Украины надеялись на визит главы Белого дома, но он всё же не сможет приехать «по ряду причин».

«И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной из-за того, что Трамп пытался использовать в своей предвыборной кампании, из-за этого, скорее всего, он не приедет. Даже если он очень захочет, его окружение постарается его отговорить», — сказал украинский депутат.

Напомним, в мае, во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном, президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис лично посетить саммит «Крымская платформа».

Президент США Джо Байден

Reuters

© Ken Cedeno

«Наглые инициативы» Киева

Стоит отметить, что от личного присутствия на «Крымской платформе» отказались не только глава Белого дома, но и большинство президентов государств, которые подтвердили своё участие в этом мероприятии, но на более низком уровне.

Так, по данным МИД Украины, из 44 делегаций иностранных государств и международных организаций только 14 будут представлены на высшем уровне. Это главы стран и правительств Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии, Словении, Финляндии, Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции. Руководство Европейского союза будет представлять глава Евросовета Шарль Мишель.

Большинство же стран, подтвердивших участие в саммите, среди которых США, Канада, Великобритания, Австралия, Франция, Германия, Турция, Италия и Испания, направят на мероприятие чиновников более низкого ранга.

Вместе с тем в ходе брифинга 19 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, независимо от уровня представленности, все государства, которые примут участие в саммите, «становятся учредителями «Крымской платформы».

«Сигналы, озвученные на саммите, и обязательства, взятые по его результатам, имеют равнозначную силу для каждого государства, независимо от того, кто возглавлял делегацию», — подчеркнул он.

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При этом Кулеба отметил, что Украина «не должна сидеть сложа руки и ждать, когда кто-то ей поможет».

«Мы (должны. — RT) выступать с реальными инициативами, амбициозными, иногда наглыми. Должны идти вперёд и вести за собой партнёров», — заявил он.

Украинский министр также сообщил, что Киев будет работать над привлечением новых стран к формату «Крымской платформы», и выразил уверенность, что в дальнейшем «их количество будет расти».

Напомним, с инициативой создания «Крымской платформы» в октябре 2020 года выступил Владимир Зеленский. В феврале 2021-го он подписал указ о мерах, направленных на «деоккупацию» Крыма, — кабмину страны было поручено организовать первое заседание в рамках саммита.

«Это инициированная Украиной международная площадка для поиска и дальнейшего воплощения в жизнь комплекса мер по деоккупации полуострова и защите прав крымчан», — заявил Зеленский в своём обращении к гражданам страны.

Позднее, в марте 2021 года, он написал в своём Twitter, что Киев «объединяет мир» на базе «Крымской платформы», чтобы «вернуть Украине украинское».

Сім років тому Росія влаштувала фейковий референдум у Криму. #Україна вперше після незаконної анексії підготувала Стратегію деокупації та реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. #CrimeaIsUkrainepic.twitter.com/SUfjjpifFL — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2021

Напомним, Крым стал российской территорией после проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей выступили за воссоединение с Россией.

В минувшем июне официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативу Киева, направленную на проведение саммита «Крымская платформа». По её словам, Украина «от безысходности» организовывает это «яркое мероприятие».

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором Запад «будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

«Не приоритетное направление»

По словам источника RT в офисе президента Украины, организовывая переговорную площадку, Киев рассчитывал на более высокий уровень делегаций ведущих стран Запада.

«Мы пытались рассказать западному миру, насколько важна поддержка демократического мира. И приглашали президентов всех стран. Но на саммит приедет мало глав государств, многие действительно ограничились формальными делегациями», — отметил он.

В свою очередь, источник RT в украинском МИД пояснил, что представители многих стран не хотят посещать «Крымскую платформу» из-за возможных проблем с Россией.

«В целом ряде стран ЕС отдают предпочтение отношениям с РФ, а не с Украиной. Поэтому приглашать делегации было очень непросто. Но Киев заинтересован в том, чтобы поднять вопрос Крыма на международном уровне. Жаль, что руководство США на самом высоком уровне не посетит страну», — посетовал собеседник RT.

Киев

Gettyimages.ru

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, нежелание большинства крупнейших и влиятельнейших западных стран отправить на саммит «Крымская платформа» первых лиц говорит о том, что для коллективного Запада украинский вопрос и тема Крыма — «не приоритетное направление». Кроме того, многие государства, которые в Киеве будут представлять не президенты, действительно не хотят окончательно портить отношения с Россией, заявил аналитик в беседе с RT.

«Например, если на саммит приедет Байден, потом ему будет ещё сложнее строить диалог с Россией. То же самое можно сказать и о лидерах других стран, которые предпочли не ехать в Киев», — пояснил он.

При этом источник RT в партии «Батькивщина» считает, что представители западных стран, которые приедут на Украину, будут обсуждать скорее двусторонние вопросы, а не Крым.

«Судя по делегации США, их больше интересуют энергетические темы, а не полуостров. Поэтому не думаю, что даже присутствующие на саммите страны поспешат ставить под какими-то документами подпись. Декларация же будет, вероятно, о необходимости поддержать развитие демократии в мире — и всё на этом. Это скорее шоу, чем реальная попытка решить хоть какой-то вопрос», — сообщил он.

Единственное, чего добьётся Киев, — это «красивые фото на память» после саммита «Крымская платформа», считает источник RT в партии «Слуга народа».

«Какой смысл в этом собрании — не очень понятно. Можно встречаться хоть через день, но Россия не отдаст Крым. И это понимают все западные партнёры и украинская элита», — сказал собеседник RT.

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT выразил уверенность в том, что «Крымская платформа» является «безнадёжным мероприятием».

«Этот саммит бессмысленный по своей сути, хотя Киев и пытается пиарить его всеми возможными способами, акцентировать на нём внимание, поднимая вопрос Крыма. Но для Москвы, как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, этот вопрос не стоит, он закрыт окончательно и бесповоротно. Оснований у Киева требовать эту территорию под свой контроль нет никаких. Украина же хочет данную тему развивать, чтобы Запад помогал ей деньгами и накладывал новые санкции на Россию. Но у лидеров большинства западных стран уже есть заметная усталость от украинского вопроса», — подытожил эксперт.