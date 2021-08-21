Байден отправит делегацию на саммит «Крымская платформа»

Американский лидер Джо Байден направит делегацию во главе с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм на Украину на саммит «Крымская платформа», заявили в пресс-службе Белого дома.

Reuters

© Elizabeth Frantz

«Дженнифер Грэнхолм, министр энергетики, возглавит делегацию», — сообщили в пресс-службе. Помимо неё, в Киев поедет помощник секретаря по международным делам Минэнергетики США Эндрю Лайт. Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал шабашем запланированный украинскими властями саммит «Крымская платформа». В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представителей украинских властей «мазохистами» в связи с их намерением провести международный саммит «Крымской платформы».