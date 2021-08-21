Байден отправит делегацию на саммит «Крымская платформа»
- Reuters
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«Дженнифер Грэнхолм, министр энергетики, возглавит делегацию», — сообщили в пресс-службе.
Помимо неё, в Киев поедет помощник секретаря по международным делам Минэнергетики США Эндрю Лайт.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал шабашем запланированный украинскими властями саммит «Крымская платформа».
В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представителей украинских властей «мазохистами» в связи с их намерением провести международный саммит «Крымской платформы».