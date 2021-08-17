Ряд ведущих российских экспертов-международников призвали проигнорировать саммит «Крымская платформа»
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В обращении отмечается, что на данном саммите «будет предпринята попытка консолидировать антироссийские круги на усилиях по подрыву территориальной целостности России».
«Мы обращаемся к своим зарубежным коллегам, ко всем, у кого есть право и возможность влиять на принятие ответственных решений в своих странах и в международных организациях, с предложением активно содействовать восстановлению конструктивных отношений с Россией. Мы призываем не принимать участия в провокационных политических мероприятиях, которые делают наш мир ещё более хрупким и нестабильным», — говорится в заявлении.
Документ, в частности, подписан первым зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителем Института стран СНГ Константином Затулиным, российским сенатором Алексеем Пушковым, директором Института Европы РАН Алексеем Громыко, руководителем экспертной группы при главе Республики Крым Сергеем Михеевым и другими.
Саммит «Крымская платформа» по инициативе Украины пройдёт в Киеве 23 августа. На нём обсудят вопрос «возвращения» контроля над Крымом. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, участие в саммите уже подтвердили 40 стран и международных организаций.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал шабашем запланированный украинскими властями саммит «Крымская платформа».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.