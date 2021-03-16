В Госдуме оценили планы Зеленского «объединить мир» вокруг «Крымской платформы»

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа».
В Госдуме оценили планы Зеленского «объединить мир» вокруг «Крымской платформы»
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«В голове Зеленского — различные сценарии, которые он писал для «Квартала 95», его стремление продолжить творческую деятельность распространилось и на политическую арену», — объяснил Водолацкий.

Депутат назвал планы украинского президента утопией.

«Возвращать Украине украинское тоже не получится, потому что Крым всегда был, есть и будет российским. Политики Европы, мои коллеги (к примеру, из бундестага) чётко заявляют о том, что Крым российский. Сегодня существует желание Зеленского создать русофобскую платформу. Никакой «Крымской платформы», никакого объединения западных сил не может быть», — заключил парламентарий.

Ранее Зеленский заявил о том, что Украина «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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