В Совфеде оценили заявление норвежского политика о Крыме

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрика Вебера о том, что референдум 2014 года в Крыму был законным.

«Я думаю, что заявление норвежского политика — только начало. Со временем подобных заявлений будет становиться больше. И тема «изоляции Крыма» отпадёт сама по себе… Всё больше и больше политиков, в том числе крупных политиков западных стран, будут делать подобные выводы… Я уже не говорю про общественных деятелей, которые прозреют ещё раньше», — считает сенатор.

По его мнению, о том, что крымский референдум 2014 был законным, «знают все политики без исключения».

«Потому что есть документальные кадры того, как шло голосование на референдуме, какая была обстановка в Крыму и Севастополе… Но дело в том, что нынешняя политическая элита западных стран заточена на противостояние с Россией. И пока вся эта элита не сойдёт и не придёт новое поколение политиков, которые не будут зашорены давлением со стороны американцев, ситуация не изменится. А новое поколение политиков будет постепенно отходить от враждебной риторики и, конечно, все эти реалии признает. Я думаю, это произойдёт в ближайшие годы», — добавил Джабаров.

Ранее норвежский политик заявил о законности референдума в Крыму.