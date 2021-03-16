В Совфеде оценили заявление норвежского политика о Крыме

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрика Вебера о том, что референдум 2014 года в Крыму был законным.
В Совфеде оценили заявление норвежского политика о Крыме
  • РИА Новости

«Я думаю, что заявление норвежского политика — только начало. Со временем подобных заявлений будет становиться больше. И тема «изоляции Крыма» отпадёт сама по себе… Всё больше и больше политиков, в том числе крупных политиков западных стран, будут делать подобные выводы… Я уже не говорю про общественных деятелей, которые прозреют ещё раньше», — считает сенатор.

По его мнению, о том, что крымский референдум 2014 был законным, «знают все политики без исключения».

«Потому что есть документальные кадры того, как шло голосование на референдуме, какая была обстановка в Крыму и Севастополе… Но дело в том, что нынешняя политическая элита западных стран заточена на противостояние с Россией. И пока вся эта элита не сойдёт и не придёт новое поколение политиков, которые не будут зашорены давлением со стороны американцев, ситуация не изменится. А новое поколение политиков будет постепенно отходить от враждебной риторики и, конечно, все эти реалии признает. Я думаю, это произойдёт в ближайшие годы», — добавил Джабаров.

Ранее норвежский политик заявил о законности референдума в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить