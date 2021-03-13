Путин рассказал, как принималось решение о референдуме в Крыму

Короткая ссылка
RT
Решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято, чтобы в Крыму не повторилось то, что сегодня наблюдается в Донбассе, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин рассказал, как принималось решение о референдуме в Крыму
  • РИА Новости

«Когда мы последовательно и достаточно жёстко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», — сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, отрывок которого показал телеканал «Россия 24».

Президент добавил, что конечная цель была в том, чтобы дать возможность людям выразить своё мнение о том, как они хотят жить дальше.

Российский лидер неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Также он заявил, что «Россия не бросит Донбасс» и будет наращивать его поддержку по вопросам производства и решения проблем социального характера.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить