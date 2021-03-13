Путин рассказал, как принималось решение о референдуме в Крыму

Решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято, чтобы в Крыму не повторилось то, что сегодня наблюдается в Донбассе, заявил российский президент Владимир Путин.

«Когда мы последовательно и достаточно жёстко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», — сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, отрывок которого показал телеканал «Россия 24».

Президент добавил, что конечная цель была в том, чтобы дать возможность людям выразить своё мнение о том, как они хотят жить дальше.

Российский лидер неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Также он заявил, что «Россия не бросит Донбасс» и будет наращивать его поддержку по вопросам производства и решения проблем социального характера.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.