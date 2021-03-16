Норвежский политик заявил о законности референдума в Крыму
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«Крымский референдум был законным. Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности», — цитирует РИА Новости Вебера.
По его словам, народ Крыма имел право принимать решение, оставаться с Украиной или вернуться под российскую юрисдикцию.
Политик уточнил, что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины.
«Не было никакой аннексии. Народ сам решил вернуться в Россию», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято, чтобы в Крыму не повторилось то, что сегодня наблюдается в Донбассе.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.