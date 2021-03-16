Норвежский политик заявил о законности референдума в Крыму

Глава общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрик Вебер заявил, что референдум 2014 года в Крыму был законным.

«Крымский референдум был законным. Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности», — цитирует РИА Новости Вебера.

По его словам, народ Крыма имел право принимать решение, оставаться с Украиной или вернуться под российскую юрисдикцию.

Политик уточнил, что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины.

«Не было никакой аннексии. Народ сам решил вернуться в Россию», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято, чтобы в Крыму не повторилось то, что сегодня наблюдается в Донбассе.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.