Норвежский политик заявил о законности референдума в Крыму

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Глава общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрик Вебер заявил, что референдум 2014 года в Крыму был законным.
Норвежский политик заявил о законности референдума в Крыму
  • © REUTERS/Thomas Peter

«Крымский референдум был законным. Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности», — цитирует РИА Новости Вебера.

По его словам, народ Крыма имел право принимать решение, оставаться с Украиной или вернуться под российскую юрисдикцию.

Политик уточнил, что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины.

«Не было никакой аннексии. Народ сам решил вернуться в Россию», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято, чтобы в Крыму не повторилось то, что сегодня наблюдается в Донбассе.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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