«Инструмент расправы над оппозицией»: почему Киев заявил о «не имеющей аналогов в Европе» антикоррупционной системе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние несколько лет Киев якобы создал антикоррупционную инфраструктуру, «которая не имеет аналогов в Европе или, возможно, даже во всём мире». При этом, по его словам, ни одна страна не свободна от коррупции полностью, поэтому такой критерий не может быть основным при решении вопроса о вступлении Украины в НАТО. По мнению экспертов, Зеленский «выдаёт желаемое за действительное», поскольку пока ни один высокопоставленный чиновник не оказался на скамье подсудимых. Антикоррупционные структуры действительно были созданы, однако их эффективность крайне низка, указывают аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние годы Киев якобы создал антикоррупционную инфраструктуру, не имеющую аналогов в европейских странах или даже во всём мире. Об этом он рассказал в интервью журналистам изданий The Washington Post, Liberation, Funke Media, «НВ» и «Новая газета», часть которого опубликовал офис украинского лидера.

«Обвинять Украину в коррупции легко. Но будем честными: ни одна страна не является полностью свободной от коррупции, коррумпированных чиновников или олигархов. Но за последние несколько лет Украина создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе или, возможно, даже во всём мире», — отметил Зеленский.

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Он акцентировал внимание на том, что на Украине есть ряд, по его словам, независимых антикоррупционных органов, таких как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) или Высший антикоррупционный суд.

При этом Зеленский полагает, что такой критерий, как уровень коррупции в стране, не может быть основным при решении вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

«Украина имеет статус почти члена ЕС и почти члена НАТО. Страна уже живёт по европейским стандартам. А военные командные центры соответствуют требованиям НАТО», — отметил он.

Однако, по мнению Зеленского, тот факт, что Украину не приглашают в блок, разочаровывает и отправляет негативный сигнал другим странам-кандидатам.

Установки НАТО

Напомним, западные партнёры требуют от Киева более интенсивных внутренних реформ, в частности в вопросе борьбы с коррупцией. Этот аспект является одним из условий для вступления Украины в НАТО.

В середине июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украине необходимо прилагать больше усилий в сфере реформ, в том числе антикоррупционных, чтобы вступить в блок.

«У нас есть различные программы по укреплению этических основ, которые во многом посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ... которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам с ними (с украинцами. — RT) нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию», — приводит издание Defense News слова Столтенберга.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

© Kenzo Tribouillard

При этом Столтенберг заявил, что вступление Украины в альянс не было «основной темой» саммита НАТО, который прошёл 14 июня в Брюсселе. В совместном коммюнике, выпущенном после встречи глав государств и правительств стран альянса, в очередной раз было лишь подтверждено решение блока, принятое более десяти лет назад, о том, что Украина «станет членом» НАТО. Однако точных дат, когда это произойдёт, в документе указано не было. Зато подчёркивалось, что Киеву «следует в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках Комиссии НАТО — Украина, для достижения своей цели по реализации принципов и стандартов» альянса.

Под лозунгом борьбы с коррупцией

Стоит отметить, что ещё в октябре 2020 года в своём послании к Верховной раде Зеленский сетовал на неудачи Украины в борьбе с коррупцией.

«В моей программе написано: не борьба с коррупцией, а победа над ней. Но есть подозрение, что правоохранительные органы дочитали предложение не до конца и воспринимают как задачу только первую часть — «не борьба с коррупцией». Скажу честно — мне это надоело. У нас нулевая толерантность к коррупции, это подтверждают наши партнёры в Европейском союзе, в США. Но достаточно ли не воровать президенту, чтобы не воровали другие?» — задался вопросом Зеленский.

Тем не менее, по его словам, для антикоррупционной борьбы украинские власти создали «все условия».

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Тогда же украинский лидер заявил, что не успокоится, пока не докажет всем, что «Украина без коррупции — это не фантастика».

Однако через несколько месяцев после выступления Зеленского в Раде стало ясно, что борьба с коррупцией, анонсированная президентом, превратилась в борьбу с оппозицией. В мае текущего года Генпрокуратура Украины провела обыски в доме главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Позже ему предъявили обвинения по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Сейчас он находится под домашним арестом, который был продлён до 7 сентября.

Комментируя уголовное преследование главы политсовета ОПЗЖ, Зеленский объявил, что «эпоха Медведчука заканчивается», как и эпоха коррупции.

«Относительно коррупции: мы чистим вертикали, выстроенные «большим бизнесом», назовём их так... Эти вертикали в каждой институции нашего государства... в каждом министерстве, в парламенте, большое влияние этих людей. Я считаю, что мы начали окончание этой эпохи. И я точно её закончу», — заявил Зеленский.

Правда, не вполне понятно, о каком начале борьбы с коррупцией вёл речь президент Украины, поскольку за время его правления на скамью подсудимых не сел ни один высокопоставленный коррупционер, хотя против одного только экс-президента Петра Порошенко было возбуждено несколько уголовных дел. Но на аресте Медведчука эта борьба, по всей видимости, закончилась — никаких новых арестов, связанных с коррупцией, на Украине больше не было.

«Создаётся видимость работы»

Как считают эксперты и опрошенные RT источники, на деле ни о какой борьбе с коррупцией на Украине речи не идёт. А заявляя о том, что страна якобы смогла создать антикоррупционную инфраструктуру, не имеющую аналогов в Европе или даже в мире, Зеленский «выдаёт желаемое за действительное». Такое мнение в разговоре с RT высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«И делает он это намеренно, желая ввести в заблуждение Запад, в надежде, что подобного рода тезисы как-то повлияют на политику западных партнёров. На деле же Киев не может похвастать успешными результатами борьбы с коррупцией, её уровень ужасающий — он стал ещё выше по сравнению с 2014 годом. Частный бизнес на Украине сросся с чиновничьим аппаратом, а все крупнейшие олигархи, которые контролируют финансово-промышленные группы на Украине, находятся в безопасности и чувствуют себя очень вольготно», — отметил аналитик.

Похожей точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, называя созданные Киевом структуры по борьбе с коррупцией «независимыми», Зеленский очень сильно лукавит.

Национальное антикоррупционное бюро Украины

РИА Новости

«Эти органы скорее независимы от процесса по уничтожению коррупции. Их деятельность идёт параллельно коррупционным схемам, которые на Украине только развиваются и становятся более изощрёнными», — сказал он в разговоре с RT.

По мнению эксперта, слова Зеленского не опираются на какие-то конкретные факты или достижения.

«Они больше похожи на пропагандистские обороты, причём крайне смешные, даже, я бы сказал, издевательские по отношению к собственному народу, который ежедневно страдает от коррупции», — добавил аналитик.

При этом структуры, которые должны бороться с коррупционными схемами и на которые ссылается Зеленский в своих заявлениях, никак не меняют ситуацию в лучшую сторону, считает Данюк.

«Попросту одна группа, находящаяся у власти, пытается бороться с другой с помощью этих структур, которые по факту превратились в инструмент расправы над оппозицией и неугодными», — пояснил эксперт.

В свою очередь, источник RT в Министерстве юстиции назвал результаты работы Национального антикоррупционного бюро «ужасными».

«Ни один крупный чиновник не привлечён к ответственности, в суде рассматривают только мелкие дела. Крупные схемы обворовывания государства продолжают работать. Никто не задаёт вопросов, откуда у топ-чиновников дорогие машины, дома и драгоценности. Пока это больше похоже на имитацию деятельности антикоррупционных органов, а не на реальную работу», — отметил он.

По словам источника RT в партии «Батькивщина», складывается впечатление, что Зеленский «живёт в другом мире».

«Например, несмотря на то что Украина уже шесть лет подряд вкладывает огромные средства в оборону, состояние военной техники просто ужасное. Ситуация с кражами в армии тоже не сильно изменилась со времён Порошенко. И западным партнёрам Киева об этом известно. Делать такие громкие заявления со стороны Зеленского по меньшей мере наивно», — констатировал представитель этой политической силы.

По мнению Данюка, попытка Зеленского искусственно разделить вопрос борьбы с коррупцией и тему вступления Украины в НАТО неслучайно предпринимается им незадолго до встречи с Джо Байденом, которая должна состояться 31 августа.

«Украинский лидер пытается сделать всё, чтобы получить хоть какой-то позитивный сигнал от Вашингтона, который свидетельствовал бы о скором вступлении Украины в Североатлантический альянс. Рейтинг Зеленского падает на фоне огромного количества проблем в стране, которые не решаются, и ему надо как-то выкручиваться из этой ситуации», — сказал эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО

© Пресс-служба президента Украины

В свою очередь, источник RT в Министерстве экономики Украины считает, что для Зеленского единственный способ получить хоть какие-то кредиты — это «напоминать мировому сообществу о том, что Украина — жертва в войне и надёжная опора западных стран».

«Кроме того, президенту нужно какое-то громкое заявление к саммиту «Крымской платформы» и празднованию 30-летия независимости. Он надеется, что это повысит его рейтинг. Но маловероятно, что эта стратегия сработает», — отметил собеседник RT.

Как резюмировал источник RT в партии «Слуга народа», несмотря на популизм Зеленского, Украина продолжает оставаться одной из самых коррумпированных стран ЕС.

«Это факт, который даже нет необходимости оспаривать. И никакая антикоррупционная инфраструктура не может исправить ситуацию. В искоренении коррупции не заинтересованы «наверху», поэтому создаётся лишь видимость работы», — заключил депутат.