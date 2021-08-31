За альянс: каковы перспективы вступления Украины в НАТО с неурегулированным конфликтом в Донбассе

Глава представительства НАТО в Киеве заявил, что действующий вооружённый конфликт не является препятствием для вступления Украины в альянс. По его словам, Североатлантический договор не содержит подобных норм. При этом ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что разрешение конфликта в Донбассе — необходимое условие для принятия страны в НАТО. Эксперты отмечают, что норма о территориальных спорах и неурегулированных конфликтах как препятствии для членства в альянсе всё же есть, однако страны Запада не спешили принимать Украину в свой блок до конфликта в Донбассе и не намерены делать это сейчас.

По словам главы представительства НАТО в Киеве Александра Винникова, вооружённый конфликт в Донбассе не является препятствием для вступления Украины в альянс, так как в Североатлантическом договоре не прописан подобный запрет для стран с военными действиями на их территории. Об этом он рассказал в интервью изданию «Европейская правда».

«В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», — заявил он.

Винников также сообщил, какие практические шаги предпринимает Североатлантический альянс, чтобы помочь Украине «восстановить территориальную целостность».

«Мы существенно нарастили присутствие в Чёрном море. Больше кораблей, больше полётов самолётов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешний Sea Breeze — крупнейший в истории, в нём приняли участие более 30 стран. Всё это — чёткие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», — пояснил глава представительства НАТО.

Абсолютное требование

В некоторых СМИ высказывался тезис, что наличие вооружённого конфликта или неразрешённого территориального спора как препятствия для вступления в НАТО — плод «российской пропаганды». Однако, несмотря на отсутствие чёткого указания на это в Североатлантическом договоре, такое положение прописывается в сопутствующих документах альянса.

Например, оно содержится в публикации на официальном сайте НАТО, где перечислены принципы расширения блока и принятия в его состав новых членов.

«Государства, вовлечённые в этнические конфликты или внешние территориальные споры, в том числе связанные с ирредентистскими претензиями (территориальными претензиями к государству, в приграничных районах которого проживает этническое меньшинство соседней страны. — RT), или споры, относящиеся к внутренней юрисдикции, должны их урегулировать мирным путём в соответствии с принципами ОБСЕ. Урегулирование таких споров будет влиять на решение о приглашении государства в альянс», — поясняется в документе.

Штаб НАТО в Брюсселе

AFP

© Yves Herman

Эту позицию ещё в 2002 году — во время второй волны расширения НАТО на восток — озвучил занимавший тогда пост официального представителя блока Марк Лейти. Тогда он подчеркнул, что урегулирование территориальных споров является одним из основных критериев членства в альянсе.

«Очевидно, что мы не хотим привносить (в альянс. — RT) чужие споры и придаём первостепенное значение (как это было в случае с Чешской Республикой, Венгрией и Польшей) урегулированию нерешённых споров с соседями. Крайне важно, чтобы страны пришли к пониманию: на этот момент мы смотрим очень внимательно, и мы действительно ожидаем от них урегулирования споров с соседями», — отметил тогда представитель блока.

Эта позиция периодически обновляется европейскими политиками, которые подчёркивают необходимость разрешения конфликта в Донбассе перед принятием Украины в НАТО. В частности, 25 августа об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Отвечая на вопрос, является ли восстановление контроля над всей территорией страны условием для вступления в альянс она подчеркнула: «Абсолютно! Нужно решение конфликта. Надеюсь, путём переговоров. Рано или поздно».

Кальюлайд отметила, что она выступает за вступление Украины в НАТО, однако констатировала: «Неясно, когда это станет возможным... Нужно сначала дождаться поворота истории».

С надеждой на альянс

Напомним, что Украина отказалась от своего внеблокового статуса после смены власти в результате государственного переворота в 2014 году. В 2019-м Верховная рада приняла поправки в Конституцию страны, которые закрепляли её курс на членство в ЕС и НАТО.

Администрация Владимира Зеленского в последнее время пытается форсировать вопрос принятия Киева в альянс, выступая с категоричными заявлениями на эту тему. Так, в апреле Зеленский в ходе разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в блок является единственным способом остановить конфликт в Донбассе.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ», — цитировала Зеленского его пресс-служба.

План действий по членству (ПДЧ) в НАТО представляет собой программу, в соответствии с которой страна-кандидат должна последовательно готовиться к вступлению в альянс: оборонные, ресурсные, политические и экономические аспекты деятельности страны постепенно, год за годом должны подгоняться под стандарты блока.

Зеленский также обращался за помощью в содействии во вступлении в Североатлантический альянс и к главам его стран-членов. Так, в апреле он просил поддержки у премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Как особый партнёр Украины Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей», — приводит обращение Зеленского к Трюдо пресс-служба украинского президента.

При этом западные союзники Украины последовательно избегают конкретных заявлений относительно натовского будущего Киева. 6 апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что окончательное решение по этому вопросу должен принять альянс. Несколько дней спустя, комментируя встречу госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в Госдепе отметили, что эта тема не поднималась.

По итогам встречи с Владимиром Зеленским 31 августа министр обороны США Ллойд Остин ограничился дежурными фразами о поддержке Вашингтоном стремления Киева в НАТО и сообщил, что стороны подпишут соглашение, которое будет предусматривать реализацию реформ в оборонной сфере, необходимых «для поддержки устремлений Украины по членству в НАТО».

Конфликтный вопрос

Эксперты отмечают, что страны Запада и до начала конфликта в Донбассе не горели желанием принимать Украину в НАТО. В беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров подчеркнул, что при желании альянс может закрыть глаза на наличие у членов неразрешённого территориального спора, как это было в случае с Грецией и Турцией, которые конфликтовали из-за Северного Кипра.

«Однако сегодня в отношении Киева это практически невозможно, поскольку часть нынешнего Североатлантического альянса, в том числе Германия, Франция, действует с оглядкой на Россию и не готова портить отношения с ней. Учитывая, что российское руководство отнесётся крайне негативно к вступлению Киева в НАТО и будет вынуждено предпринимать различные ответные меры, российские партнёры на Западе не поддерживают Украину», — отметил эксперт.

Владимир Зеленский

AFP

© Stefanie Loos

В то же время, заявление главы представительства НАТО в Киеве о наращивании активности в Чёрном море говорит о том, что альянс использует «заботу о территориальной целостности Украины» в качестве предлога, чтобы попытаться ограничить влияние и усиление России в этом регионе, добавил Сидоров.

Как считает профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин, последнее заявление со стороны представителя НАТО должно обнадёжить Киев, при этом не прояснив конкретных сроков принятия Украины в альянс.

«Учитывая, что сейчас США заняты более важными проблемами, чем Украина, это заявление должно успокоить Киев в преддверии встречи Зеленского с Байденом и как-то смягчить ситуацию, продемонстрировать, что Вашингтон всё так же является партнёром Киева», — отметил политолог.

При этом на реальный процесс вступления в Североатлантический альянс это никак не повлияет, потому что наличие территориальных споров всё же является критерием принятия страны в блок, несмотря на заверения его представителя об обратном, добавил Домрин. В целом Брюссель продолжает обнадёживать киевские власти, не предпринимая каких-либо значимых шагов, добавил эксперт.

«НАТО, за исключением некоторых членов этой организации, не заинтересована решать проблемы Украины, тем более воевать за неё, чтобы восстановить её территориальную целостность», — заключил Домрин.