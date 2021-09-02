Дружба против России: как в Москве оценивают стремление властей Украины вступить в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на поднятый в ходе переговоров Джо Байдена и Владимира Зеленского вопрос о возможном членстве Украины в НАТО. По его словам, в Москве по-прежнему негативно относятся к такой перспективе, поскольку это приблизит инфраструктуру военного блока к российским границам. Он добавил, что намерение США и Украины «дружить против России» вызывает только сожаление. Ранее Зеленский заявил, что Байден якобы лично поддерживает стремление Киева вступить в НАТО, при этом американский лидер в ходе переговоров уклонился от этой темы. Эксперты отмечают, что нынешний статус Украины как проводника интересов НАТО без положенных члену блока привилегий вполне устраивает Вашингтон.

В Кремле по-прежнему негативно расценивают намерение властей Украины вступить в НАТО и декларирование поддержки этого устремления со стороны США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, конечно же, обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Украины, которые были озвучены, то есть желание Украины вступить в НАТО и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны американцев. Президент России неоднократно излагал нашу весьма чёткую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится», — подчеркнул Песков.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал прошедшие в Вашингтоне переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского, на которых украинский лидер снова поднял вопрос вступления Киева в Североатлантический альянс. Кроме того, Песков негативно оценил повестку этих переговоров в отношении России.

«К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идёт об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России», — сказал Песков.

По его словам, «это может вызывать только сожаление».

Вопрос без ответа

Переговоры Байдена и Зеленского в Белом доме состоялись 1 сентября. Встреча продолжалась более двух часов и завершилась без итоговой совместной пресс-конференции.

В своём обращении перед началом переговоров Зеленский в очередной раз поднял вопрос о членстве Украины в НАТО. Он заявил, что хотел бы обсудить с Байденом его видение присоединения Киева к альянсу и сроки этого процесса.

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При этом западные СМИ отмечают, что президент Украины не добился от Байдена какой-либо конкретики по этому вопросу.

«Встретившись в Овальном кабинете с президентом США Джо Байденом, президент Украины Владимир Зеленский надавил на него в связи с вопросом членства в НАТО, но так и не получил конкретного ответа. Зеленский поднял вопрос о самой важной стратегической цели Украины — вступлении в НАТО — но Байден был больше заинтересован в том, чтобы выразить несогласие США с «российской агрессией», — пишет немецкая Deutsche Welle.

Вместо заявления касательно возможного членства Киева в НАТО Байден сообщил, что США в полной мере привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом «российской агрессии» и поддерживают евроатлантические устремления Киева.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT назвал эти слова президента США дежурным и лишёнными практического смысла: «Я даже не сомневался, что он так скажет, но это ни о чём не говорит».

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее подтвердила позицию Вашингтона о том, что США не будут принимать единоличного решения по членству Киева в НАТО. Она напомнила, что от Украины по-прежнему ожидают проведения реформ, направленных на установление верховенства закона, модернизацию оборонного сектора и наращивание экономического роста.

«Украина должна предпринять определённые шаги, и она хорошо знает какие», — подчеркнула Псаки.

Владимир Зеленский и Джо Байден

Несмотря на это Зеленский по итогам переговоров с президентом США заявил журналистам, что Байден якобы лично поддерживает Украину в вопросе её вступления в НАТО.

«Говорили много о НАТО — о месте, роли, и где Украина в этом альянсе... Я слышал, что президент лично поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО, но каким будет путь, сейчас мне сложно вам сказать», — приводит слова Зеленского ТАСС.

Желания и возможности

Напомним, в последние месяцы администрация Зеленского активно форсировала вопрос членства Киева в Североатлантическом альянсе. Так, в апреле в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом украинский лидер заявил, что получение Плана действий по членству в блоке (одна из формальных стадий принятия страны в альянс) «станет настоящим сигналом для России».

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе», — цитировала Зеленского его пресс-служба.

Очередную неудачную попытку ускорить рассмотрение этого вопроса Киев предпринял в начале июня. Тогда Белый дом отказался от проведения встречи Байдена и Зеленского перед саммитом президента США с Владимиром Путиным 16 июня, на чём настаивала украинская сторона.

Украинские и американские военные на учениях Rapid Trident 2020

Reuters

© Gleb Garanich

Байден ограничился телефонным разговором с Зеленским, по итогам которого украинская сторона выпустила заявление, где говорилось, что глава Белого дома «подчеркнул важность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО».

Однако позднее издание Axios со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности сообщило, что такое толкование слов президента США неверно. После чего релиз был отредактирован, и оттуда исчезло упоминание о перспективах членства Киева в НАТО.

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В преддверии саммита с президентом РФ Байден в очередной раз озвучил позицию о том, что Украина может рассчитывать на получение плана действий после того, как полностью будет соответствовать необходимым критериям, среди которых он отдельно выделил борьбу с коррупцией.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна провела достаточно реформ для того, чтобы стать полноправным членом альянса, и хотела бы получить ответ на вопрос о том, когда это произойдёт. По его словам, в НАТО должны признаться в том, что не хотят принимать в свои ряды Киев из-за опасения отдельных членов обострения в отношений с Россией.

«Мы готовы продолжить, и мы продолжим, не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но мы хотим честного ответа взамен — ответа на вопрос: «Когда?». Мы понимаем, что членство в НАТО — это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующего шага в нашей евроатлантической интеграции», — заявил Кулеба.

Удобный статус

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил в разговоре с RT, что недовольство Москвы по поводу попыток Киева вступить в НАТО является оправданным.

«Это объективная позиция, ведь все экзистенциальные вызовы российской государственности исходят со стороны Запада, вследствие чего России приходилось отодвигать этот недружественный фронт как можно дальше от своих границ. Если Украина станет членом НАТО, то, безусловно, это создаст угрозу национальной безопасности РФ», — пояснил эксперт.

Это мнение разделяет и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

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«Позиция Кремля абсолютно очевидна, Россия не заинтересована в том, чтобы Украина вошла во всевозможные евроатлантические структуры, в том числе в НАТО. Несмотря на декларацию условного нейтралитета, НАТО является вражеской организацией, которая рассматривает РФ как потенциальную угрозу. Естественно, расширение военной структуры у российских границ, тем более военных контингентов США и стран западной Европы, Россия будет рассматривать как угрозу национальной безопасности», — отметил собеседник RT.

При этом Украине не стоит рассчитывать на скорое вступление в альянс, так как её нынешний статус вполне устраивает США и других членов блока, и необходимости его менять они не видят, полагает Блохин.

«Подобные партнёрские отношения, которые сейчас существуют между США и Украиной, полностью устраивают администрацию Белого дома. Фактически Украина не находится в НАТО, но является инструментом достижения целей альянса, при этом США не имеют никаких обязательств перед ней», — подчеркнул эксперт.

Учитывая, что тема Украины для Дональда Трампа не была столь важной, Зеленский надеялся, что при Байдене отношение США к Украине кардинально изменится, напомнил Блохин.

«Однако, как мы видим, встреча с Байденом не принесла нужных Киеву результатов, в том числе вместо ожидаемых миллиардов долларов Украина получила на оборону страны помощь в размере всего $60 млн», — сказал аналитик.

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак также отметил, что позиция России в отношении евроатлантических устремлений Киева вполне оправданна, так как это неизбежно приведёт к приближению военной инфраструктуры НАТО прямо к границам РФ.

«Если НАТО перейдёт к конкретным шагам по включению Украины в альянс, это может привести к серьёзным последствиям. В США реально оценивают последствия вступления Украины в НАТО, поэтому перекладывают ответственность за это решение на весь остальной блок. Они понимают, что это будет граничить с попыткой объявить войну России, поэтому сейчас отказывают Украине», — заключил эксперт.