В Кремле выразили сожаление о намерении США и Украины «дружить против России»
- Reuters
«Там (на переговорах Зеленского и Байдена. — RT) речь идёт об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России», — приводит Интерфакс слова Пескова.
Он отметил, что «это может вызывать только сожаление».
По словам Пескова, «российская тематика обсуждалась в рамках американо-украинских переговоров, но в основном со знаком минус.
Ранее Байден во время встречи с Зеленским рассказал о готовности поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность «перед лицом российской агрессии».
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT назвал заявление президента США «протокольной фразой».