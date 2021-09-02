В Кремле выразили сожаление о намерении США и Украины «дружить против России»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил сожаление, что Соединённые Штаты и Украина собираются выстраивать дружеские отношения для того, чтобы противостоять России.

«Там (на переговорах Зеленского и Байдена. — RT) речь идёт об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России», — приводит Интерфакс слова Пескова.

Он отметил, что «это может вызывать только сожаление».

По словам Пескова, «российская тематика обсуждалась в рамках американо-украинских переговоров, но в основном со знаком минус.

Ранее Байден во время встречи с Зеленским рассказал о готовности поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность «перед лицом российской агрессии».

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT назвал заявление президента США «протокольной фразой».