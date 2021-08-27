«Наши люди теряли здесь собственность»: почему в Эстонии не советуют инвестировать в Украину

Эстонцам не стоит инвестировать в Украину, так как они рискуют потерять свои средства. С таким заявлением выступила глава прибалтийской республики Керсти Кальюлайд. По её словам, сейчас инвесторы не чувствуют себя защищёнными из-за несовершенства украинской судебной системы. Кроме того, из-за отсутствия реформ перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО довольно отдалённые, и в ближайшие 20 лет Киеву не стоит рассчитывать на членство в этих организациях, считает Кальюлайд. По мнению экспертов, за подобной оценкой, с которой выступали и другие европейские политики, стоит потеря интереса к украинскому проекту со стороны стран Запада.

Инвестирование в Украину чревато потерей средств и собственности, заявила в интервью украинскому новостному ресурсу «Европейская правда» президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд.

«Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте в неё. Потому что вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть своё имущество», — рассказала президент Эстонии.

По её словам, пока что инвестирующие на Украине не могут рассчитывать на беспристрастное рассмотрение в судах их дел в случае возникновения спорных ситуаций.

«Экономика не будет расти, пока инвесторы не будут чувствовать, что к ним относятся справедливо. Да и ваши люди (украинцы. — RT) не будут чувствовать себя защищёнными, малый бизнес будет ограничен в развитии», — сказала Кальюлайд.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

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© Francois Lenoir

По мнению экспертов, резонансным примером потери иностранцами своих инвестиций стала национализация запорожского двигателестроительного предприятия «Мотор Сич», которое является единственным в стране производителем гражданских и военных авиадвигателей. Речь идёт о китайских компаниях, которые в 2016 году начали вкладывать в предприятие средства, в итоге сосредоточив в своих руках более половины его акций. На это в 2017 году обратили внимание в Совете безопасности Украины, по ходатайству которого в 2018 году суд наложил арест на 100% акций «Мотор Сич».

Китайские инвесторы тогда попытались оспорить действия Киева, указывая, что акции предприятия не принадлежат государству с 2000 года, а с 2015 года предприятие исключено из списка стратегических, однако украинские суды не сочли их доводы убедительными. В ответ китайские компании подали иски в международный арбитраж с целью взыскания с Киева более $3,5 млрд за убытки от своих инвестиций. Несмотря на это, в марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода.

Конкуренты не нужны

Помимо призыва к гражданам республики ограничиться с соседней Украиной только торговлей, президент Эстонии выступила с заявлением, что Киеву не стоит рассчитывать на вступление в ЕС и НАТО как минимум в ближайшие 20 лет. Основными причинами отсутствия перспектив членства в этих организациях Керсти Кальюлайд назвала отсутствие прогресса в реформировании страны и установлении мира на юго-востоке. Такие же перспективы, по словам президента, и у Молдавии с Грузией.

«Для вступления в ЕС нужно выполнить массу условий, а ни одно из этой тройки государств, будем говорить откровенно, не готово выполнить критерии членства. Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придёте к этой готовности», — пояснила Кальюлайд.

Эстонский лидер подчеркнула, что для начала Украине нужно выстроить экономику, демократию, свободное общество и только потом подавать заявку на членство в ЕС.

«А сейчас, пока это не сделано, вы даже не можете поднимать этот вопрос», — добавила она.

Высказывания Керсти Кальюлайд прокомментировал сенатор Алексей Пушков, отметив, что прямолинейные заявления эстонского политика указывают киевским властям на их место.

«Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова — и ещё много десятилетий не будет готова — к приёму в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов», — написал Пушков в Telegram.

По его мнению, глава Эстонии на правах союзника «не оставила камня на камне от официального киевского лозунга «Украина — это Европа».

Жёсткость оценок украинских реалий со стороны прибалтийского политика отметили и в самой «Европейской правде». В издании подчеркнули неожиданность в изменении тональности в оценках реформ Киева, а также крайний скептицизм в вопросе о перспективах присоединения Украины к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.

Между тем эксперты считают, что высказывания эстонского президента могут иметь под собой определённую политическую подоплёку. В частности, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк указал на то, что Эстония в определённой степени заинтересована в медленном продвижении реформ на Украине.

«Прибалтийские страны сейчас хотят продемонстрировать свою эффективность по сравнению с Украиной. Подчеркнуть, что они, являясь государствами постсоветского пространства, по-настоящему смогли провести внутренние реформы», — пояснил Данюк в комментарии RT.

Отдалённая перспектива

О том, что Украине не стоит ожидать скорого приглашения в Европейский союз, ранее сказал и вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.

«Если поменяется политический консенсус, то в какой-то перспективе к этому вопросу можно вернуться», — заявил он в интервью изданию «РБК Украина».

Касательно членства Украины в НАТО довольно определённо высказывалась посол Великобритании в стране Мелинда Симмонс. По её словам, приглашение в блок не поступает из-за отсутствия прогресса в институциональных реформах страны.

В Германии же и вовсе указали на то, что члены НАТО опасаются возможной перспективы военного конфликта с Россией из-за Украины, поэтому и не торопятся звать её в свои ряды.

«Потому что одно из преимуществ НАТО — 5-я статья Вашингтонского договора (статья о коллективной обороне, предусматривающая, что в случае нападения на одного из членов альянса все союзники становятся на его защиту. — RT). И все боятся быть с Россией в прямой войне», — сказала в апреле 2021 года в интервью украинскому изданию «Зеркало недели» представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер.

Баннеры НАТО

Reuters

© Yves Herman

Скептические настроения ряда европейских стран по поводу вступления Украины в ЕС аналитики объясняют пресыщенностью Киевом.

«Западная Европа никогда не верила, что Украина может стать настоящей европейской страной с работающими демократическими институтами, ценностями. И то, что даже Прибалтика, которая не может по степени авторитета и развитости реформ стоять на одной ступени со старыми европейскими демократиями, делает подобного рода заявления в отношении Украины, демонстрирует, что европейский проект «Украина» не просто трещит по швам, но и не имеет никакого реального основания воплотиться в жизнь», — подчеркнул Никита Данюк.

С ним согласна и политолог Анна Арямова. В разговоре с RT эксперт отметила, что охлаждение к Киеву наблюдается не только в Европе, но и в США.

«И ЕС, и США уже теряют интерес к своему проекту, поскольку средств туда было вложено огромное количество и главная цель по разобщению Москвы и Киева достигнута. И, как обычно происходит с теми же США, после выполнения ими своих главных задач они теряют интерес к региону, потому что он продолжает требовать вложений, а Вашингтон не хочет заниматься проблемами Украины и её народа», — пояснила Арямова.

По её мнению, туманность украинских перспектив в вопросе вступления в НАТО и ЕС была понятна с самого начала, однако киевских политиков это не остановило.

«Сейчас же европейские политики просто начинают говорить правду. Однако из-за того, что на Украине нет суверенной власти, внешние политические силы по-прежнему сохраняют влияние, хотя интересы республики им абсолютно не важны», — резюмировала эксперт.