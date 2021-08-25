Президент Эстонии оценила шансы вступления Украины в ЕС

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Евросоюзу необходимо быть смелее в вопросах расширения, однако Украине потребуется ещё 20 лет работы для готовности к вступлению в ЕС, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Президент Эстонии оценила шансы вступления Украины в ЕС
  • Reuters

«Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения... Для вступления в ЕС есть куча условий. И откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдёте до этой готовности», — сказала она в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее назвал вопросом времени членство Украины и Грузии в Евросоюзе и НАТО.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, вступление государства в НАТО является единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе.

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