Президент Эстонии оценила шансы вступления Украины в ЕС

Евросоюзу необходимо быть смелее в вопросах расширения, однако Украине потребуется ещё 20 лет работы для готовности к вступлению в ЕС, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения... Для вступления в ЕС есть куча условий. И откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдёте до этой готовности», — сказала она в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее назвал вопросом времени членство Украины и Грузии в Евросоюзе и НАТО.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, вступление государства в НАТО является единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе.