Президент Эстонии не рекомендует согражданам инвестировать в Украину

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала своих сограждан торговать с Украиной, но не инвестировать в неё.
Президент Эстонии не рекомендует согражданам инвестировать в Украину
  • Reuters

«Я, как президент Эстонии, много занимаюсь экономической дипломатией. И я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте в неё, потому что вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность», — заявила Кальюлайд в интервью изданию «Европейская правда».

По словам главы государства, даже после получения гражданами решения арбитражного суда в их пользу вернуть своё имущество некоторым так и не удалось.

Комментируя ранее возможность вступления Украины в Евросоюз, президент Эстонии отметила, что стране для этого потребуется ещё 20 лет работы.

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