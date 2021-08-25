Президент Эстонии не рекомендует согражданам инвестировать в Украину

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала своих сограждан торговать с Украиной, но не инвестировать в неё.

«Я, как президент Эстонии, много занимаюсь экономической дипломатией. И я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте в неё, потому что вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность», — заявила Кальюлайд в интервью изданию «Европейская правда».

По словам главы государства, даже после получения гражданами решения арбитражного суда в их пользу вернуть своё имущество некоторым так и не удалось.

Комментируя ранее возможность вступления Украины в Евросоюз, президент Эстонии отметила, что стране для этого потребуется ещё 20 лет работы.