Разрыв с реальностью: почему на Украине заговорили о невыполненных обещаниях президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не преуспел в выполнении своих обещаний, которые дал год назад во время празднования 29-й годовщины независимости страны. Об этом заявили в Комитете избирателей Украины. В частности, специалисты констатировали, что так и не был установлен долгосрочный режим прекращения огня в Донбассе, а начало кампании по вакцинации населения от коронавируса было провалено. Эксперты считают, что строгое выполнение каких-либо конкретных обещаний по тому же юго-востоку страны фактически невозможно, так как Киев в этом не заинтересован. Источники RT во властных кругах Украины также отмечают, что представления Зеленского о положении дел в стране зачастую расходятся с реальной ситуацией.

Украинский лидер Владимир Зеленский не преуспел в выполнении обязательств, которые он взял на себя во время выступления по случаю 29-го Дня независимости страны. Об этом заявили в Комитете избирателей Украины (КИУ). Как отметил в Facebook председатель организации Алексей Кошель, амбициозные обещания политика так и не были реализованы.

«Большинство обещаний и заявлений, которые озвучивал В. Зеленский в 2020 году, не были реализованы. В частности, в течение года власти не удалось обеспечить всеобъемлющее прекращение огня, на чём акцентировал (внимание. — RT) президент во время своего выступления, а также фактически было провалено начало кампании по вакцинации населения от коронавируса, несмотря на заявления президента о полной готовности к таким действиям. Также В. Зеленский изменил своё отношение к проведению военных парадов, которые год назад называл «аттракционом для киевлян», — указал Кошель.

Всего в перечне неоправданных ожиданий значатся пять пунктов, два из которых посвящены урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

На острие повестки

Аналитики комитета подчёркивают, что Зеленскому не удалось сохранить на длительное время режим тишины, установленный в Донбассе 27 июля 2020 года.

«В феврале было зафиксировано 180 нарушений режима тишины, что стало самым высоким показателем с начала перемирия. Всего за год действия режима тишины в зоне Операции объединённых сил (ООС) погибло 45 украинских военных, 163 получили ранения. В августе 2021 В. Зеленский заявил, что соблюдение тишины всё ещё остаётся первым шагом для конструктивных переговоров», — напомнили в организации.

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При этом сам президент в начале августа в интервью на телеканале «Дом» заявил, что процесс урегулирования ситуации в Донбассе от него почти не зависит.

«Я всё делаю для этого (для завершения конфликта в регионе. — RT), но, увы, не всё от меня зависит. Я абсолютно не скрываю, и президент РФ знает моё мнение, я считаю, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса в мире и на Украине зависит от одного человека», — говорил он.

По его словам, украинские военные не ведут огонь по мирным жителям и открывают его только по позициям ополченцев, в ответ на их действия. При этом Киев усилил своё присутствие в Донбассе, отправив на линию соприкосновения военнослужащих, имеющих за плечами опыт участия в боевых действиях и миротворческих миссиях. Как разъясняли в штабе ООС, эта мера была предпринята для обеспечения полного контроля за соблюдением режима тишины и предупреждения «возможных провокаций».

Помимо этого, как указывали в Народной милиции ДНР, украинская сторона вела работы по оборудованию новых позиций на линии соприкосновения, что в самопровозглашённой республике было расценено как провокация. Результатом противоречий между сторонами стали два обострения — в сентябре и конце октября.

Также в Комитете избирателей указали на то, что за целый год главе государства так и не смог добиться пересмотра Минских соглашений, привлечь США к переговорам в нормандском формате, а также провести очные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Украинские позиции на линии соприкосновения в Донбассе

© REUTERS/Anastasia Vlasova

Пустые обещания

Источник RT в партии «Батькивщина» отмечает, что ждать от Зеленского выполнения каких-либо обещаний не стоит, так как многие из них он делал, не имея полного представления о ситуации.

«Думаю, что в случае с Зеленским сказалась его неопытность. Он просто не понимал, что обещал. Как только президент понял, что ему будет стоить выполнение Минских соглашений, то сразу передумал. Хотя раньше и заявлял, что не держится за власть», — заявил собеседник RT.

Он также отметил, что пустые обещания — «это обычная практика на Украине». С ним согласен и источник RT в офисе президента: «Зеленскому свойственно менять свою точку зрения на разные события».

«Это происходит с опытом. И оказывается, что военный парад, во время которого президент прослезился, не так уж и плох. Изменил он взгляды и на выполнение Минских соглашений, которые теперь затягивает. А сейчас глава государства стал подумывать и о втором президентском сроке, хотя раньше даже не собирался», — рассказал чиновник.

Так, о необходимости изменить Минские соглашения украинский лидер начал говорить ещё в декабре 2019 года. В частности, он заявил, что оговоренное в документе положение о передаче Украине контроля над границей с РФ лишь после успешного проведения местных выборов в Донбассе не соответствует позиции нынешнего украинского руководства.

Эксперты отмечают, что ждать сейчас какого-либо прогресса по «Минску» со стороны Киева бесполезно, так как это не в интересах власти.

«Ведь если власти Киева начнут выполнять пункты Минских соглашений, возникнут вопросы о причинах войны на территории Донбасса, начнётся разматываться клубок причинно-следственных связей, и в итоге окажется, что конфликт — результат госпереворота на Украине», — пояснил в беседе с RT политолог, экономист Александр Дудчак.

Также, подчеркнул он, в Киеве понимают, что если соглашения будут выполнены, а ситуация на юго-востоке стабилизируется, то западные страны могут снять с Москвы санкции.

«Учитывая, что основная задача властей Украины не развивать страну, а делать так, чтобы санкции с России не были сняты, не ожидаю, что Минские соглашения будут реализованы», — добавил Дудчак.

Оторванность от реальности

Между тем социологические опросы показывают, что рейтинг Владимира Зеленского, как и поддержка его политического курса населением, падает. Так, по данным исследования, проведённого в июле социологическим центром Socis, более половины жителей страны (64,2% участников опроса) считают, что Украина движется в неверном направлении, и только 26,4% респондентов придерживаются противоположного мнения. Помимо этого, более 40% опрошенных украинцев рассказали о своём разочаровании властями, тогда как о надежде на них и гордости за политическое руководство заявили только 22,3% и 1,5% участников исследования соответственно.

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Что касается личного рейтинга Владимира Зеленского как президента, примечательны цифры, приведённые социологической группой «Рейтинг». Согласно им, поддержка Зеленского среди населения снизилась до 27,2%. При этом главой государства он стал, набрав по итогам первого тура выборов 30,24% голосов, а по итогам второго — 73,22%.

В свою очередь в партии «Слуга народа» указали на разочарование народа в президенте и его команде по причине их оторванности от реальности.

«Складывается впечатление, что Зеленский и его окружение живут в какой-то другой Украине, где нет коррупции и бедности, сильная армия, отсутствует война на востоке, а всё население привито тремя дозами Pfizer. И можно быстро посадить миллиард деревьев или создать военно-морской флот. Но реальность сильно расходится с грёзами Зеленского и чем дальше — тем больше», — пояснил источник RT в партии «Слуга народа».

Поэтому, указал он, не стоит ждать в ближайшем будущем выполнения каких-либо обещаний.

«В текущей ситуации это просто нереально. Сначала нужно посмотреть правде в глаза, но пока это президенту не удаётся», — добавил собеседник RT.

Вместе с тем, указывает Александр Дудчак, не стоит полностью полагаться в оценке ситуации на Украине на общественные организации типа КИУ, так как подведение годовых итогов — всегда очень политизированный процесс.

«А Комитет избирателей Украины — организация, живущая на гранты, где постоянно идёт внутривидовая борьба сил, которые пытаются исполнить волю Вашингтона», — отметил он.

Празднование Дня независимости Украины

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

Тем более, как рассказал источник RT в кабинете министров Украина, западные инвесторы сейчас весьма недовольны работой Владимира Зеленского.

«Окружению президента прямо говорят, что экономические реформы остановились или откатываются назад. Зеленский обещал бороться с коррупцией. И где результат? Где улучшение уровня жизни населения? МВФ даже отказывается давать Украине кредиты. Больше никто не верит обещаниям президента», — сказал собеседник RT.

Вместе с тем, как указал в комментарии RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, Зеленский сейчас начал активно устранять своих серьёзных оппонентов с политической арены. В качестве примера он привёл выдвинутые Генпрокуратурой Украины и поддержанные президентом обвинения в госизмене против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Сегодня альтернатива Зеленскому — Порошенко, который начал восстанавливать свою популярность, и других кандидатов пока нет. Ждать прихода другой власти не приходится, учитывая несвободный характер политического процесса на Украине», — сказал Жарихин.

Того же мнения придерживается и Александр Дудчак, полагая, что на посту украинского президента в ближайшей перспективе стоит ожидать только проамериканских фигур.

«Сейчас успешно проводится профилактика зарождения очагов сопротивления нынешнему режиму. В этих условиях если и произойдёт смена власти, то на таких же проамериканских фигур. Тем не менее ожидаю, что в перспективе ситуация изменится, украинцы изберут главой государства того политика, который будет отстаивать именно их интересы», — резюмировал эксперт.