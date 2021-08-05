Зеленский назвал шаги по урегулированию конфликта в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с урегулированием конфликта на юго-востоке страны, заявил, что нельзя садиться за стол переговоров с людьми, у которых в руках оружие.
Зеленский назвал шаги по урегулированию конфликта в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Дом».

«Я неизменно верю, что нельзя за стол (переговоров. — RT) садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это не просто философия, это предметный разговор. Я всегда выступал за то, что первый пункт и «Минска», и всех договоренностей... суть — прекращение огня», — отметил Зеленский, отвечая на вопрос ведущего о необходимых шагах в рамках гуманитарной политики по Донбассу.

По словам украинского лидера, прежде, чем «о чём-то говорить, нужно хотя бы прекратить стрелять». Он напомнил также и о необходимости вывести войска с линии соприкосновения.

«Мы должны быть на границе — это наша граница... Гуманитарная миссия — это разговор, договорённости и выполнение, давление на Россию, чтобы она выполняла взятые на себя обязательства. Она — сторона конфликта», — заключил Зеленский.

Украинский президент ранее заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией». Зеленский рекомендовал тем жителям Донбасса, которые любят Россию и хотят вхождения в её состав, «искать себе место в России».

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