Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией». Фрагмент его интервью опубликовал в своём Telegram телеканал «Дом».
Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией»
  • © Офис Президента Украины

«Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что, если ты живёшь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое — нам в Россию, мы — русские», это большая ошибка — оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией», — сказал Зеленский.

Он сравнил это со стеной в Германии и высказал мнение, что «в любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет».

Украинский лидер рекомендовал тем жителям Донбасса, которые любят Россию и хотят вхождения в её состав, «искать себе место в России».

Ранее Зеленский заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией» и что крымские города «вернутся домой».

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT назвал данное заявление популистским.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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