Глава «Нафтогаза» отметил готовность Киева вести переговоры по контракту с «Газпромом»

Украинские власти готовы продлить контракт с компанией «Газпром» на транзит газа через территорию страны. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Те объёмы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит... будет сохранён», — цитирует РИА Новости Витренко.

Он отметил, что Киев готов вести переговоры с «Газпромом».

По словам главы «Нафтогаза», само по себе продление срока действия договора не даёт достаточных гарантий для сохранения прокачки через Украину.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинские власти имеют план действий на случай снижения транзита газа через страну.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова продолжать транзит газа через украинскую территорию.