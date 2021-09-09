Захарова заявила о готовности России продолжать транзит газа через Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова продолжать транзит газа через украинскую территорию.

«Мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим», — цитирует её Интерфакс.

По словам Захаровой, вопрос транзита через Украину «зависит от многих факторов, включая объёмы будущих европейских закупок и конкурентоспособность альтернативных маршрутов».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление транзита газа через Украину после 2024 года.