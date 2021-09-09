Захарова заявила о готовности России продолжать транзит газа через Украину
- © МИД России
«Мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим», — цитирует её Интерфакс.
По словам Захаровой, вопрос транзита через Украину «зависит от многих факторов, включая объёмы будущих европейских закупок и конкурентоспособность альтернативных маршрутов».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление транзита газа через Украину после 2024 года.