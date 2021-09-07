Глава Минэнерго России обсудил со спецпредставителем ФРГ транзит российского газа

Министр энергетики России Николай Шульгинов провёл переговоры со спецпредставителем Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Об этом Минэнерго сообщило в своём в официальном Telegram-канале.

«Уверен, что голубое топливо в ближайшей перспективе только усилит свои позиции на мировой энергетической арене и останется эффективной основой в борьбе с изменением климата», — заявил Шульгинов на встрече.

Также глава Минэнерго отметил, что сотрудничество России и ФРГ в сфере энергетики основывается на прагматизме, экономической целесообразности и многолетнем успешном опыте.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление транзита газа через Украину после 2024 года.