Глава Минэнерго России обсудил со спецпредставителем ФРГ транзит российского газа
- Reuters
Об этом Минэнерго сообщило в своём в официальном Telegram-канале.
«Уверен, что голубое топливо в ближайшей перспективе только усилит свои позиции на мировой энергетической арене и останется эффективной основой в борьбе с изменением климата», — заявил Шульгинов на встрече.
Также глава Минэнерго отметил, что сотрудничество России и ФРГ в сфере энергетики основывается на прагматизме, экономической целесообразности и многолетнем успешном опыте.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление транзита газа через Украину после 2024 года.