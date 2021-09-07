Глава Минэнерго России обсудил со спецпредставителем ФРГ транзит российского газа

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Министр энергетики России Николай Шульгинов провёл переговоры со спецпредставителем Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
Глава Минэнерго России обсудил со спецпредставителем ФРГ транзит российского газа
  • Reuters

Об этом Минэнерго сообщило в своём в официальном Telegram-канале.

«Уверен, что голубое топливо в ближайшей перспективе только усилит свои позиции на мировой энергетической арене и останется эффективной основой в борьбе с изменением климата», — заявил Шульгинов на встрече.

Также глава Минэнерго отметил, что сотрудничество России и ФРГ в сфере энергетики основывается на прагматизме, экономической целесообразности и многолетнем успешном опыте.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление транзита газа через Украину после 2024 года.

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