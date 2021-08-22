Меркель выступила за продление транзита газа через Украину после 2024 года

Транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года, нужно обсуждать продление соглашения. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Reuters

Об этом сообщает ТАСС. По словам Меркель, этот процесс «должен начаться по возможности быстро». Она подчеркнула, что Берлин будет его всячески поддерживать. Также канцлер ФРГ отметила, что Германия «серьёзно относится» к опасениям Украины по поводу «Северного потока — 2». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но ей необходимо понимать объём закупок газа в Европе.