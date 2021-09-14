На Украине рассказали о плане действий в случае снижения транзита газа

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинские власти имеют план действий на случай снижения транзита газа через страну.

Как он сказал во время беседы со статс-секретарём Министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом, если транзит снизится, то Украина переориентирует свою ГТС на внутренний рынок.

«Если транзитные объёмы недостаточно загружены, украинскую ГТС придётся оптимизировать для передачи около 30 млрд куб. м газа только на внутреннем рынке», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в этом случае ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут для транзита газа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова продолжать транзит газа через украинскую территорию.