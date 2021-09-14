На Украине рассказали о плане действий в случае снижения транзита газа
- Reuters
Как он сказал во время беседы со статс-секретарём Министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом, если транзит снизится, то Украина переориентирует свою ГТС на внутренний рынок.
«Если транзитные объёмы недостаточно загружены, украинскую ГТС придётся оптимизировать для передачи около 30 млрд куб. м газа только на внутреннем рынке», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что в этом случае ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут для транзита газа.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова продолжать транзит газа через украинскую территорию.