«Украина явно не на первом месте»: как Киев планирует развивать политическое взаимодействие с Западом

Официальный Киев готовится к ответному визиту президента США Джо Байдена, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В ведомстве рассчитывают, что глава Белого дома посетит Киев «за время президентства», поскольку Украина якобы «является очень важным приоритетом внешней политики США». Однако с американской стороны информация о возможной встрече пока не подтвердилась. Кулеба также признал, что в ходе подготовки поездки Зеленского в Вашингтон «приходилось слышать, что, мол, Белому дому сейчас не до Украины». Анонсируя не согласованную с Соединёнными Штатами встречу, Киев пытается «создавать информационные поводы», считают аналитики. Однако, по мнению экспертов, это прежде всего говорит о том, что украинская проблематика постепенно уходит на второй план во внешнеполитической повестке западных стран.

Киев уже работает над вопросом организации ответного визита президента США Джо Байдена, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Министр выразил уверенность, что американский лидер посетит Украину «за время своего президентства», не называя точных сроков.

«Украинская дипломатия уже работает над визитом американского президента на Украину. Убеждён, что за время своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США», — сказал Кулеба в интервью агентству «РБК-Украина», отвечая на вопрос, когда может состояться визит Байдена в Киев.

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Белый дом, в свою очередь, пока не публиковал никакой информации о возможной встрече Байдена с Зеленским на Украине. Кроме того, отсутствуют и соответствующие договорённости сторон по итогам визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. Как признался ранее Зеленский во время брифинга, он забыл обсудить с Байденом его ответный визит на Украину.

При этом Кулеба отметил, что, когда Киев выходил на завершающую стадию подготовки визита Зеленского в США, «действительно, кое-где приходилось слышать, что, мол, Белому дому сейчас не до Украины и для американской стороны поездка главы украинского государства в Вашингтон не ко времени». Так глава украинского МИД ответил на вопрос журналиста, насколько концентрация Белого дома на афганском вопросе и то, что тематика Украины «априори отошла на второй план», навредили визиту киевской делегации. Как подчеркнул Кулеба, американские власти всё же «нашли время» для обсуждения партнёрства Украины и США, «несмотря на напряжённый внутренний порядок дня».

Владимир Зеленский и Джо Байден

Reuters

© Jonathan Ernst

Кроме того, по словам министра, несмотря на то что Байден и Зеленский «уделили значительное внимание вопросу членства Украины в НАТО», в итоге американский лидер лишь повторил позицию, обозначенную альянсом в коммюнике июньского саммита блока о поддержке евро-атлантических стремлений Украины. При этом о «конкретных сроках речь не шла», добавил Кулеба.

«И, безусловно, мы должны работать с теми европейскими странами, которые, когда речь идёт о несвоевременности нашего членства в НАТО, своими заявлениями о недостаточности реформ на Украине скрывают банальное нежелание раздражать Россию», — сказал он.

«Часть информационной кампании»

По мнению опрошенных RT экспертов, информация о работе над потенциальной встречей Байдена с Зеленским в Киеве, а также об итогах переговоров двух лидеров в Вашингтоне лишь подтверждает то, что украинский вопрос в повестке западных стран во главе с США действительно отошёл на задний план.

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«На Украине уже сейчас готовятся к визиту Байдена, когда о нём ещё ничего не известно. Зеленскому и его окружению постоянно надо о чём-то говорить, что-то транслировать в медийное пространство, создавать информационные поводы. Никакой конкретики нет. Причём Байден о своём ответном визите даже не подозревает. Но сложившаяся ситуация чётко характеризует подход украинской стороны — быть максимально лояльной Вашингтону и делать даже то, чего не просят. Киев хочет показать, как он признателен США и что для американской стороны Украина — в списке приоритетов. Но это не более чем болтовня», — отметил политолог и экономист Александр Дудчак в комментарии RT.

По его мнению, визит на Украину вряд ли входит «в круг ближайших интересов» Байдена.

«У главы Белого дома хватает головной боли и без Киева, у него проблемы по всему миру, а также внутри собственной страны. Украинский вопрос для США сейчас явно не на первом месте. То же самое можно сказать и о странах Запада, которые не спешат брать Украину в альянс», — отметил Дудчак.

По его словам, для Вашингтона и западных государств в целом просто нет необходимости как-то актуализировать украинский вопрос, поскольку киевские власти и без этого делают всё, что от них требуется.

«Украина и так выполняет всё, что нужно Западу и США в частности, там даже намекать не надо. Эта система отлажена, и просто по мере необходимости смотрящие, которые приставлены Вашингтоном к каждому ведомству на Украине, спускают советующие инструкции», — полагает Дудчак.

При этом украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что данные о подготовке визита Байдена на Украину Киевом, учитывая отсутствие подтверждения с американской стороны, «выглядят как часть информационной кампании киевской власти».

РИА Новости

© Николай Лазаренко

«Для Зеленского визит главы Белого дома на Украину был бы важным с точки зрения укрепления его позиций, поскольку тогда он мог бы сказать, что Вашингтон якобы в очередной раз поддержал Киев. С учётом старта мероприятий Зеленского по борьбе за второй президентский срок это было бы далеко не лишним для него. Однако в текущем году Байден вряд ли поедет на Украину. И состоится ли вообще эта встреча, пока на самом деле никому не известно, несмотря на громкие заявления Киева», — сказал Бортник в беседе с RT.

«Самопиар Зеленского»

О том, что украинский вопрос постепенно выводится из актуальной повестки дня США и ряда других государств, говорит и ситуация вокруг августовского саммита «Крымская платформа», который проигнорировали главы ведущих стран Запада, отмечают аналитики.

Этот форум был призван координировать международные усилия «по защите прав крымчан и деоккупации полуострова». Со стороны Соединённых Штатов на мероприятии присутствовала делегация во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Как отметил после саммита бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль в эфире телеканала «Наш», на форуме «Крымская платформа» «знаковых фигур не было». Он также посетовал на отсутствие в США и Европе интереса к крымскому вопросу. По словам политика, Запад считает, что Киев должен заниматься им самостоятельно.

Ещё до проведения саммита глава МИД Украины заявил, что, независимо от уровня представленности, все страны, готовые принять участие в саммите, «становятся учредителями «Крымской платформы».

«Сигналы, озвученные на саммите, и обязательства, взятые по его результатам, имеют равнозначную силу для каждого государства, независимо от того, кто возглавлял делегацию», — отметил Кулеба 19 августа.

Тогда же он пообещал, что украинская сторона будет привлекать новые государства к формату «Крымской платформы». По его мнению, в дальнейшем «их количество будет расти».

Тем не менее аналитики констатируют, что интерес западных партнёров Киева к украинской проблематике неуклонно снижается.

Саммит «Крымская платформа»

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Как отметил Александр Дудчак, западные страны действительно считают, что Украина должна решать свои проблемы самостоятельно, о чём говорит в том числе состав делегаций, которые были ими направлены на «Крымскую платформу».

«В целом у Запада сейчас позиция такова: если Украина хочет для себя что-то выторговать, это её проблемы. Никто Киеву помогать в этом не будет. Эти государства выразили своего рода моральную поддержку Киеву, чтобы он не совсем чувствовал себя обделённым, галочку для прессы поставили, но не более того. Реальная помощь Украине не значится в приоритетах внешней политики Запада», — сказал эксперт.

Руслан Бортник придерживается аналогичного мнения. По его словам, лидеры западных стран «не очень верят» в эффективность «Крымской платформы» и других подобных инициатив киевских властей.

«Партнёры Киева не захотели на высшем уровне участвовать в мероприятии, которое они расценили исключительно как самопиар Зеленского и его попытку сыграть в политическую игру внутри украинского общества и на международной арене. Ряд стран также не захотели обострять отношения с Россией, которая рассматривает «Крымскую платформу» как крайне недружественное по отношению к РФ мероприятие. Но в целом такой незначительный интерес к инициативе Киева в очередной раз подчёркивает снизившуюся актуальность украинского вопроса для коллективного Запада, включая США», — заключил аналитик.