В Кремле назвали антироссийским саммит «Крымская платформа» на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают чрезвычайно недружественным по отношению к России организованный на Украине саммит «Крымская платформа».

«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле считают категорически неприемлемыми утверждения участников саммита «в отношении российского региона, в отношении Крыма».

«В этом плане отношение абсолютно однозначное — относимся как к антироссийскому мероприятию», — заявил представитель Кремля.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на открытии саммита «Крымская платформа» заявил о готовящемся принятии декларации по Крыму.

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что организованный Украиной саммит «Крымская платформа» бумерангом ударит по его организаторам и участникам.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.