В Крыму прокомментировали саммит «Крымская платформа»

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что организованный Украиной саммит «Крымская платформа» бумерангом ударит по его организаторам и участникам.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Мурадова.

По его словам, «история показывает, что жертвами подобных авантюр становятся прежде всего их авторы».

«Сама идея «деоккупации» Крыма бумерангом ударит по тем, кто её изобрёл и будет пытаться реализовать», — сказал он.

Также Мурадов заявил, что попытка создать «очередную конфликтную ситуацию вокруг Крыма руками киевских националистов» с привлечением стран Североатлантического альянса путём посягательства на территориальную целостность России показывает намерение противников России продолжать опасную линию «демонтажа всего позитивного».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть офисы «Крымской платформы» в некоторых странах.

Саммит «Крымская платформа» планируется провести 23 августа. Нежелание лидеров ряда западных стран принять участие в форуме президент Украины объяснил их страхом перед Россией.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.