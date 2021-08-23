Зеленский указал на страх западных лидеров перед Россией

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Нежелание лидеров ряда западных стран принять участие в инициированном Киевом форуме «Крымская платформа» президент Украины Владимир Зеленский объяснил их страхом перед Россией.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина».

«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину... сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», — приводит ТАСС слова украинского государственного лидера.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что в Москве обратят внимание на позицию стран — участниц инициированного Украиной форума «Крымская платформа» и сделают соответствующие выводы.

Саммит планируется провести 23 августа.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал его шабашем.

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