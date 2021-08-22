Захарова: Россия сделает выводы о позиции участников форума «Крымская платформа»

В России обратят внимание на позицию стран-участников инициированного Украиной форума «Крымская платформа» и сделают соответствующие выводы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она ответила на вопрос о том, как Россия будет взаимодействовать с непосредственными участниками этого саммита.

В интервью «Газете.Ru» представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что все участники «Крымской платформы» знают о позиции Москвы и получали неоднократные приглашения увидеть Крым и составить «собственное не ангажированное, не опосредованное впечатление».

«Они не находили возможности, чтобы отправить туда даже аккредитованных в России послов или хотя бы представителей посольств. Они намеренно и ангажированно блокируют любые контакты под любым предлогом. При этом заявляют, что тема Крыма им не безразлична. Это лицемерие... Безусловно, Россия зафиксирует позицию этих стран и государств и сделает соответствующие выводы», — заявила Захарова.

Она добавила, что участие ряда стран в инициированном Киевом форуме является доказательством политизированного подхода Запада к теме Крыма. По мнению представителя МИД России, на встрече будет уделено внимание исключительно информационно-политической составляющей.

«Вся история с этой сходкой будет не про реалии и не про реальность Крыма сегодняшнего дня. И даже не про анализ уже в исторической перспективе того, что случилось в 2014 году: предпосылок, фактов, итогов... Всё будет заточено на информационно-политическую составляющую», — утверждает Захарова.

Саммит «Крымской платформы» планируется на 23 августа.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал его шабашем.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.