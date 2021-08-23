Зеленский намерен открыть офисы «Крымской платформы» в ряде стран

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть офисы «Крымской платформы» в некоторых странах.

Слова государственного лидера приводит пресс-служба офиса президента Украины.

«Крымская платформа» будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты, — там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма», — сказал он.

По словам Зеленского, идея создания такой площадки возникла у него после переговоров в нормандском формате, где предложили не поднимать тему полуострова.

Саммит «Крымская платформа» планируется провести 23 августа. Нежелание лидеров ряда западных стран принять участие в форуме президент Украины объяснил их страхом перед Россией.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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