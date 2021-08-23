Зеленский заявил о готовящемся принятии декларации по Крыму

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на открытии саммита «Крымская платформа» заявил о готовящемся принятии декларации по Крыму.

«Сегодня мы принимаем совместную декларацию стран — участниц «Крымской платформы», — цитирует его ТАСС.

Он также заявил, что декларация будет открытой для присоединения.

Зеленский выразил уверенность, что это «создаст крепкий политический фундамент для совместной работы».

Ранее вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что организованный Украиной саммит «Крымская платформа» бумерангом ударит по его организаторам и участникам.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.