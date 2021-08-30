«Информационное шоу»: как Вашингтон в очередной раз перенёс встречу Байдена с Зеленским

Белый дом в очередной раз перенёс встречу президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Теперь она должна состояться 1 сентября, сообщил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров. По его словам, причиной стала ситуация в Афганистане. По мнению экспертов, очередная смена даты встречи Байдена с Зеленским показывает, что сотрудничество с Украиной не входит в число приоритетов Соединённых Штатов.

Белый дом в очередной раз перенёс встречу президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров. Теперь, по его словам, саммит должен состояться 1 сентября.

«31 августа истекает ультиматум «Талибана»*... И американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим — и весь этот день посвятить этой важной для американской стороны теме», — рассказал Никифоров агентству Интерфакс-Украина, отметив, что Киев к этому относится «с абсолютным пониманием», поскольку «вопросы безопасности всегда на первом месте».

Об изменении Белым домом даты саммита Зеленского и Байдена ранее сообщали и СМИ со ссылкой на график американского лидера.

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В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ситуацию «абсолютно прозрачной и легко объяснимой».

«Для Украины, безусловно, удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня, когда именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки», — сказал он в интервью изданию «РБК Украина».

Между тем украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что Зеленский будет находиться в Вашингтоне два дня — 31 августа и 1 сентября, а потом состоится его поездка в Калифорнию. При этом о переносе встречи в её сообщении ничего не говорится.

«Мы с командой посольства и офиса президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США», — написала она на своей странице в Facebook.

Маркарова также отметила, что «основные составляющие» встречи Зеленского и Байдена «уже распланированы и согласованы обеими сторонами». Она также сообщила о грядущих переговорах украинского лидера «с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств», а также о «двух важных публичных презентациях от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров».

«Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона», — добавила Маркарова.

Нестабильность координат

Напомним, в начале июня Байден во время телефонного разговора с Зеленским предложил ему приехать в Соединённые Штаты в июле. Об этом сообщил украинский лидер в своём Twitter, поблагодарив главу Белого дома за приглашение и подчеркнув, что очень ждёт встречи, на которой планирует обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.

Thank you @POTUS@JoeBiden for inviting me to visit the @WhiteHouse in July during our phone conversation. I look forward to this meeting to discuss ways to expand strategic cooperation between Ukraine and #USA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2021

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что встреча Зеленского и Байдена запланирована на конец июля.

Однако 21 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что саммит состоится 30 августа.

Позже Кулеба рассказал в интервью телеканалу «Украина 24», что на встрече двух лидеров будет рассмотрено три блока вопросов, один из которых — политический. По его словам, Киеву и Вашингтону нужно вывести стратегическое партнёрство «на новый уровень». Министр иностранных дел Украины также отметил, что во втором блоке главной темой станет ситуация вокруг Донбасса и полуострова Крым. Третья серия вопросов коснётся проблем украинской экономики. Как подчеркнул Кулеба, Киев не скрывает, что Украине требуется «больше американских денег». Кроме того, глава МИД анонсировал подписание ряда совместных документов. Некоторые из них, по его словам, на финальной стадии обработки.

О том, что переговоры перенесены на 31 августа якобы в связи с расширением программы визита Кулеба позже проинформировал во время брифинга.

На прошлой неделе Псаки сообщила, что встреча Байдена с Зеленским подтвердит поддержку США суверенитета Украины на фоне «агрессии» со стороны России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Reuters

© Jonathan Ernst

«Данный визит станет подтверждением неизменной поддержки Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, нашего тесного сотрудничества по вопросам энергетической безопасности, нашей поддержки усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях», — заявила пресс-секретарь Белого дома во время брифинга 27 августа.

Напомним, Киев и Вашингтон обвиняют Москву в том, что она якобы участвует во внутриукраинском конфликте в Донбассе. Россия это неоднократно отвергала, подчёркивая, что не является стороной конфликта и не заинтересована в вооружённом столкновении с Украиной.

«Далеко не на первом месте»

Как отметил в беседе с RT политолог, экономист Александр Дудчак, очередной перенос Белым домом встречи Байдена с Зеленским «красноречиво показывает пренебрежительное отношение» Вашингтона к Киеву.

«Это лишний раз доказывает, что в нынешней повестке США Украина далеко не на первом месте. Кроме того, визит Зеленского Вашингтон не рассматривает как полноценные переговоры, поскольку не считает Киев равным партнёром, с которым можно согласовывать позиции, искать компромиссы и обсуждать совместные планы. В данном случае Зеленский приезжает с отчётом о выполненных задачах, которые ставило перед ним американское руководство. Для США это простая формальность — они и так знают, какие шаги Украина намерена предпринимать, потому что сами ей их диктуют», — заявил эксперт.

Собеседник RT в кабинете министров Украины также считает, что очередным переносом встречи администрация Байдена показала своё отношение к украинской делегации.

«Это говорит о том, что для главы Белого дома встреча не очень важна. Зеленскому в Вашингтоне просто озвучат очередной план действий и взамен пообещают возобновление сотрудничества с МВФ», — сказал он.

Как сообщил источник RT в МИД Украины, изначально в окружении Зеленского рассчитывали, что встреча украинского лидера с Байденом «в режиме тет-а-тет» пройдёт до саммита главы Белого дома с российским президентом Владимиром Путиным, который состоялся в июне в Женеве.

«Потом встречу планировали на конец июля, а затем начали менять точные даты. Отношения между Украиной и США оказались сложнее, чем многие прогнозировали ранее», — сказал он.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, отсрочка встречи в очередной раз свидетельствует о том, что Зеленского в Вашингтоне «особо никто не ждёт».

«А попытки Киева обернуть возникшую ситуацию в свою пользу за счёт заявлений о том, что Украина якобы станет ключевым ньюсмейкером американской повестки, выглядят крайне нелепо. Киеву ничего не остаётся, кроме как оправдывать американцев и повторять свой тезис о том, что Украина —крайне важный партнёр для США. Но это легенда, придуманная украинскими властями, как и то, что по итогам встречи Байдена и Зеленского якобы будут подписаны документы, которые на что-то могут повлиять», — сообщил аналитик.

При этом для Зеленского встреча с Байденом — это «пиар и красивая картинка», считает Брутер.

«Украинский лидер будет рассказывать о том, что Вашингтон — стратегический партнёр, который даст денег. Прозвучат заявления о туче инвесторов из США, которые якобы жаждут вкладываться в Украину и которые на самом деле ничего такого не планируют. Наверняка Зеленский скажет и о том, что в Кремниевой долине проявляют огромный интерес к Украине как к стране с недооценёнными техническими возможностями. Но после всех этих заявлений не последует никаких конкретных действий со стороны Вашингтона», — уверен эксперт.

Дудчак также считает, что встреча лидеров США и Украины, которая представляется Киевом как эпохальное событие, на деле ничего ему не принесёт.

Президент США Джо Байден

Reuters

© Jonathan Ernst

«Это просто информационное шоу, организованное двумя этими странами. Украинская политическая верхушка выдаёт эту встречу как переговоры равных политиков. Параллельно ведётся медийная кампания, главная мысль которой — Запад во главе с США поможет Украине. Но никакой значительной помощи Киеву от Вашингтона не видать, хотя он и продолжит клянчить», — заявил аналитик.

Как добавил со своей стороны Брутер, не будет никаких подвижек на переговорах и по ситуации вокруг Крыма и Донбасса.

«В эти вопросы Байден вникать глубоко не намерен, он ограничится лишь формальными фразами на данные темы, украшенными антироссийскими декларациями, которые звучали уже не раз», — сообщил эксперт.

Как резюмировал источник RT в партии «Батькивщина», «всё это похоже на большое одолжение», которое для Зеленского делает Белый дом.

«Многие на Украине так радовались избранию Байдена, считали, что теперь заживут на американские деньги. Но отношения между Киевом и новой администрацией США нельзя сказать, что сложились. Украинская делегация необоснованно заявляет едва ли не о прорыве в отношениях с Вашингтоном, но я не удивлюсь, если официальный визит снова перенесут», — отметил представитель «Батькивщины».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.