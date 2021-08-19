Американист прокомментировал планы Пентагона закупить авиатехнику для ВВС Украины

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Министерство обороны США планирует закупить авиационное оборудование для украинских ВВС.

«Они решили сделать то, что сделало бы войну на Украине более мобильной. То есть они посчитали достаточно давно, что не хватает как раз полновесной техники, системы навигации и так далее. Надо понимать, что (президент США Джо — RT.) Байден — это человек, который не понаслышке знает, что такое Украина. Тем более он прекрасно понимает, что в том мире, который складывается сейчас, его цель — постоянно оказывать давление», — отметил эксперт.

Судаков также добавил, что Пентагон не будет осуществлять поставки бесплатно.

«США всегда что-то кому-то передают и прекрасно понимают, что они за это получают», — заключил он.

Ранее стало известно, что Пентагон намерен поставить украинским военным одну комплексную радионавигационную систему (доплеровский всенаправленный азимутальный радиомаяк и дальномерный радиомаяк) и три инструментальные системы посадки.

Кроме того, ведомство намерено обеспечить все необходимые средства передачи данных и инфраструктуру электроснабжения.

Подробнее — в материале RT.