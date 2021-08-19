Американист прокомментировал планы Пентагона закупить авиатехнику для ВВС Украины
- AFP
«Они решили сделать то, что сделало бы войну на Украине более мобильной. То есть они посчитали достаточно давно, что не хватает как раз полновесной техники, системы навигации и так далее. Надо понимать, что (президент США Джо — RT.) Байден — это человек, который не понаслышке знает, что такое Украина. Тем более он прекрасно понимает, что в том мире, который складывается сейчас, его цель — постоянно оказывать давление», — отметил эксперт.
Судаков также добавил, что Пентагон не будет осуществлять поставки бесплатно.
«США всегда что-то кому-то передают и прекрасно понимают, что они за это получают», — заключил он.
Ранее стало известно, что Пентагон намерен поставить украинским военным одну комплексную радионавигационную систему (доплеровский всенаправленный азимутальный радиомаяк и дальномерный радиомаяк) и три инструментальные системы посадки.
Кроме того, ведомство намерено обеспечить все необходимые средства передачи данных и инфраструктуру электроснабжения.
Подробнее — в материале RT.