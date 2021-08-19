Пентагон планирует закупить авиационную технику для ВВС Украины

Министерство обороны США планирует закупить авиационное оборудование для украинских ВВС. Об этом говорится в запросе на информацию для потенциальных подрядчиков. С документом ведомства ознакомился RT.

Как следует из запроса, Пентагон намерен поставить украинским военным одну комплексную радионавигационную систему (доплеровский всенаправленный азимутальный радиомаяк и дальномерный радиомаяк) и три инструментальные системы посадки. Кроме того, ведомство намерено обеспечить все необходимые средства передачи данных и инфраструктуру электроснабжения.

«Данная программа направлена на поддержку иностранного партнёра правительства США — ВВС Украины», — уточняется в документе.

Оборудование будет включать в себя систему служебной телефонной связи, радио подвижного командно-диспетчерского пункта нужной дальности действия для связи между техническим персоналом подрядчика, находящимся в помещениях с техникой, и самолётом воздушной инспекции.

Разместить технические средства планируется на авиабазах Староконстантинов и Озёрное.

Ранее в Минобороны США заявили, что продолжат укреплять потенциал украинских вооружённых сил.