Пентагон планирует закупить авиационную технику для ВВС Украины
- AFP
Как следует из запроса, Пентагон намерен поставить украинским военным одну комплексную радионавигационную систему (доплеровский всенаправленный азимутальный радиомаяк и дальномерный радиомаяк) и три инструментальные системы посадки. Кроме того, ведомство намерено обеспечить все необходимые средства передачи данных и инфраструктуру электроснабжения.
«Данная программа направлена на поддержку иностранного партнёра правительства США — ВВС Украины», — уточняется в документе.
Оборудование будет включать в себя систему служебной телефонной связи, радио подвижного командно-диспетчерского пункта нужной дальности действия для связи между техническим персоналом подрядчика, находящимся в помещениях с техникой, и самолётом воздушной инспекции.
Разместить технические средства планируется на авиабазах Староконстантинов и Озёрное.
Ранее в Минобороны США заявили, что продолжат укреплять потенциал украинских вооружённых сил.