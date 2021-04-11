Пентагон планирует создать реабилитационный центр на Украине

Инженерно-строительное командование ВМС США в Европе, Африке и Юго-Западной Азии обозначило свою заинтересованность в перестройке старой тепловой электростанции в украинском Ужгороде и создании вместо неё реабилитационного центра. Ожидается, что для этой цели будет нанят подрядчик. RT ознакомился с предварительным описанием контракта.

Как следует из текста документа, исполнителю, которому в перспективе может достаться реализация этого проекта, предстоит контролировать весь процесс стройки.

«Подрядчик должен в полной мере обеспечить руководство, предоставить рабочую силу, материалы, оборудование и принять все меры предосторожности, необходимые для проектирования, строительства и перепрофилирования старой тепловой электростанции в двухэтажный реабилитационный центр», — поясняется в документе.

Ожидается, что на этот проект Пентагон может потратить от $500 тыс. до $750 тыс.

В 2020 году Вооружённые силы США намеревались построить четыре военных объекта на Украине — два центра боевой подготовки, склад для плавсредств и казармы.