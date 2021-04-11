Пентагон планирует создать реабилитационный центр на Украине
- AFP
Как следует из текста документа, исполнителю, которому в перспективе может достаться реализация этого проекта, предстоит контролировать весь процесс стройки.
«Подрядчик должен в полной мере обеспечить руководство, предоставить рабочую силу, материалы, оборудование и принять все меры предосторожности, необходимые для проектирования, строительства и перепрофилирования старой тепловой электростанции в двухэтажный реабилитационный центр», — поясняется в документе.
Ожидается, что на этот проект Пентагон может потратить от $500 тыс. до $750 тыс.
В 2020 году Вооружённые силы США намеревались построить четыре военных объекта на Украине — два центра боевой подготовки, склад для плавсредств и казармы.