Пентагон намерен продолжить усиление армии Украины

США продолжат усилия по укреплению потенциала армии Украины и по модернизации военной сферы Грузии, заявил директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд.

«Мы продолжим усилия по выстраиванию потенциала украинских вооружённых сил для защиты Украины, чтобы это было более эффективно, и по проведению реформ оборонного сектора. Продолжим усилия по модернизации военной сферы Грузии», — сказал он, выступая на видеоконференции Атлантического совета. Его слова приводит ТАСС.

Как заявил Буланд, на саммите НАТО в Брюсселе лидеры подтвердили заявление по итогам встречи в верхах 2008 года о возможном членстве Украины и Грузии.

«Мы призываем всех наших союзников активизировать поддержку Украины и Грузии», — добавил чиновник.

Как сообщалось в июне, украинский президент Владимир Зеленский планирует попросить у США увеличение военной помощи и оборонных поставок на встрече с американским лидером Джо Байденом.

Также в мае Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для вооружённых сил страны.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.