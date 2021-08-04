Пентагон намерен продолжить усиление армии Украины

Короткая ссылка
США продолжат усилия по укреплению потенциала армии Украины и по модернизации военной сферы Грузии, заявил директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд.
Пентагон намерен продолжить усиление армии Украины
  • Reuters

«Мы продолжим усилия по выстраиванию потенциала украинских вооружённых сил для защиты Украины, чтобы это было более эффективно, и по проведению реформ оборонного сектора. Продолжим усилия по модернизации военной сферы Грузии», — сказал он, выступая на видеоконференции Атлантического совета. Его слова приводит ТАСС.

Как заявил Буланд, на саммите НАТО в Брюсселе лидеры подтвердили заявление по итогам встречи в верхах 2008 года о возможном членстве Украины и Грузии.

«Мы призываем всех наших союзников активизировать поддержку Украины и Грузии», — добавил чиновник.

Как сообщалось в июне, украинский президент Владимир Зеленский планирует попросить у США увеличение военной помощи и оборонных поставок на встрече с американским лидером Джо Байденом.

Также в мае Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для вооружённых сил страны.

«Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить