Песков: Москва делает выводы из недружественного характера «Крымской платформы»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что форум «Крымская платформа» в Киеве носит декларативный характер и не имеет осязаемого продолжения, Москва делает из этого выводы.
Песков: Москва делает выводы из недружественного характера «Крымской платформы»
  • Reuters

«Это мероприятие в Киеве до сих пор носит декларативный характер и не имеет какого-то осязаемого продолжения. Хотя даже этот декларативный характер носит чрезвычайно недружественный тон в отношении нашей страны, что, конечно же, нами тщательно фиксируется. И конечно, соответствующие выводы для себя мы делаем», — сказал Песков.

Он отметил, что Россия готова разъяснять заблуждения, которым предаются многие страны мира в отношении Крыма.

Саммит «Крымская платформа» прошёл в Киеве 23 августа. В итоговой декларации участники заявили о возможном введении новых санкций в отношении России из-за Крыма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участие тех или иных стран в «Крымской платформе» отразится на отношении Москвы к ним.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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