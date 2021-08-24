В МИД России заявили о последствиях для участников «Крымской платформы»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участие тех или иных стран в «Крымской платформе» отразится на отношении Москвы к ним.
В МИД России заявили о последствиях для участников «Крымской платформы»
  • РИА Новости

«Будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что призыв к России присоединиться к форуму невозможен из-за «его циничной антироссийской направленности».

Саммит «Крымской платформы» прошёл в Киеве 23 августа. В итоговой декларации участники заявили о возможном введении новых санкций в отношении России из-за Крыма. Также украинский президент Владимир Зеленский наградил участников «Крымской платформы» орденами «За заслуги» первой степени. 

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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